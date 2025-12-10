Abuelo habría abusado sexualmente de su nieta en Caucasia: la menor quedó en embarazo

Un aberrante caso de abuso sexual se dio a conocer en las últimas horas en Antioquia. Las autoridades capturaron a un abuelo que habría abusado de su nieta, una menor de 14 años, en el municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño.
El capturado fue identificado como José Gumercindo Morales Flórez, de 55 años, quien es señalado de abusar sexualmente y en repetidas ocasiones de su nieta. Producto de estos abusos, la menor quedó en embarazo. Lo más indignante del hecho es que además de las vulneraciones que sufría la niña, también era amenazada por su abuelo con agredirla físicamente, esto con el fin de que la menor no hablara, ni denunciara los hechos.