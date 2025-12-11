Senado aprobó revivir la mesada 14 para docentes: ¿qué falta para que sea ley?

El restablecimiento de la mesada 14 para los maestros pensionados dio un paso decisivo en el Congreso. La plenaria del Senado aprobó en cuarto debate el proyecto de acto legislativo que busca reactivar este beneficio, el cual podría impactar a más de 165.000 docentes jubilados y también a quienes se pensionen en los próximos años.
Es importante recordar que los pensionados del magisterio tenían derecho a una mesada adicional según el artículo 142 de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, el Congreso eliminó este beneficio al establecer que quienes cumplieran los requisitos para pensionarse después de la entrada en vigencia del acto legislativo solo podrían recibir 13 mesadas al año, sin excepción, incluso si su pensión aún no había sido reconocida formalmente.