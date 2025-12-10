Las dos caras de la moneda: así impactan a las plantillas de Nacional y DIM disputar torneo internacional en 2026

Para los equipos colombianos, clasificar a torneos internacionales no solo es sinónimo de “gloria”: también significa cuadrar caja en lo financiero. En junio de 2025, tras vencer al DIM, Santa Fe no solo se quedó con la estrella del Apertura, sino que aseguró cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores del 2026. Además, le ingresaron 3.5 millones de dólares que le darán, al equipo bogotano, la posibilidad de “hablar fuerte” en el mercado de pases para reforzar su plantel. El equipo capitalino tiene un equipo modesto: está valorado en 9.5 millones de euros. Sin embargo, en Colombia hay equipos con nóminas altas. La plantilla más costosa la tiene Atlético Nacional. Los futbolistas del elenco antioqueño están valorados en 23,15 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt. Incluso con la pérdida de valor de jugadores como Marino Hinestroza, que a inicio de año costaba 8 millones y ahora 4.8, los verdes siguen teniendo el plantel más caro del balompié local.

¿Cómo afecta a Nacional no clasificar a la Copa Libertadores?

Mantenerlo no es fácil. Extraoficialmente se dice que la nómina mensual de Nacional ronda los 1.000 millones de pesos. Por eso, para el cuadro verde es importante tener presencia a nivel internacional. La Libertadores es el torneo que más paga a sus clasificados. La diferencia con la Copa Sudamericana, el segundo torneo internacional de Conmebol, es amplia. Los clasificados a la primera fase de “La Otra Mitad de La Gloria” reciben “solo” 250.000 dólares: poco más del 7% de lo que reciben los clasificados a “La Gloria Eterna”. Colombia tiene cuatro cupos a la Libertadores. Los dos primeros se otorgan a los campeones de cada semestre (por eso Santa Fe ya tiene uno). Los restantes se dan a los dos primeros de la tabla de reclasificación.

Nacional no llegó a la final del Clausura. Además, es tercero en la reclasificación, detrás de Tolima (primero) y DIM (segundo). Por eso, de momento, jugaría la Sudamericana en 2026. El golpe financiero sería duro y podría convertirse en una “piedra en el zapato”, para asegurar la continuidad de figuras como Alfredo Morelos, que tiene un salario alto. Morelos es uno de los cinco futbolistas que termina contrato con el cuadro verde el 31 de diciembre. La ficha de “El Búfalo” pertenece a Santos de Brasil. El delantero cordobés estaba a préstamo en Nacional y, con el buen nivel que mostró, seguro su equipo lo querrá de vuelta. Los verdes, sin Libertadores, no tendrían manera de retener al jugador.

También terminan contrato Camilo Cándido, quien debe regresar a México, Joan Castro, Kilian Toscano, y el ecuatoriano Billy Arce. En Guarne aún no han tomado decisiones. Si bien aún no tienen cupo a Libertadores, sí podrían llegar. El martes en la noche, después de la final de Liga, sabrán su futuro. Para lograrlo, dependen de que Tolima sea campeón. En ese caso, la reclasificación se movería un puesto: DIM quedaría con el primer cupo a la Libertadores porque Tolima pasaría directo a fase de grupos, mientras que Nacional accedería a la segunda ronda de clasificación. De lograrlo, percibiría ingresos por 500.000 dólares y, si avanza a la zona de grupos le ingresaría un millón de dólares más. En ese caso, podría negociar para mantener a Morelos.

¿Qué gana el DIM con su clasificación a Copa Libertadores 2026?

Sin embargo, si Junior resulta campeón de la Liga, los barranquilleros se quedarían con el cupo directo a la Libertadores, mientras que Nacional iría a la Sudamericana y, tanto Tolima, como Medellín, irían a fase previa del torneo más importante por reclasificación. El cuadro rojo ya tiene cupo fijo en la Libertadores 2026. El buen año que hicieron en 2025, sacando el desastroso cuadrangular del Clausura, les permitió ganarse el cupo por reclasificación. En ese listado, El Poderoso terminó segundo, con 92 puntos. Por eso, ya saben que disputarán la fase previa de la “Gloria Eterna” y a la sede de Itagüí llegará un cheque por 500.000 dólares y, si avanzan a los grupos, les entrará un millón más.

Ese dinero, sumado con las cuotas por las ventas de futbolistas como Jhon Edwin Montaño, Miguel Monsalve, Jimer Fory, entre otros, le asegurarían al Medellín unas finanzas “sanas” de cara al inicio del próximo año. Además, les permitiría solucionar temas como la continuidad de referentes que terminan contrato el próximo 31 de diciembre. En el DIM hay cinco futbolistas que finalizan su vínculo a final de año: Washington Aguerre, Kevin Mantilla, Fáiner Torijano, Yéferson Rodallega y Ménder García. De ellos, se espera que el guardameta uruguayo se quede –desde mitad de año Federico Spada, director deportivo del club, le manifestó a este diario la voluntad de comprar la ficha del arquero.