Las dos caras de la moneda: así impactan a las plantillas de Nacional y DIM disputar torneo internacional en 2026

Para los equipos colombianos, clasificar a torneos internacionales no solo es sinónimo de “gloria”: también significa cuadrar caja en lo financiero. En junio de 2025, tras vencer al DIM, Santa Fe no solo se quedó con la estrella del Apertura, sino que aseguró cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores del 2026. Además, le ingresaron 3.5 millones de dólares que le darán, al equipo bogotano, la posibilidad de “hablar fuerte” en el mercado de pases para reforzar su plantel.
El equipo capitalino tiene un equipo modesto: está valorado en 9.5 millones de euros. Sin embargo, en Colombia hay equipos con nóminas altas. La plantilla más costosa la tiene Atlético Nacional. Los futbolistas del elenco antioqueño están valorados en 23,15 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt. Incluso con la pérdida de valor de jugadores como Marino Hinestroza, que a inicio de año costaba 8 millones y ahora 4.8, los verdes siguen teniendo el plantel más caro del balompié local.