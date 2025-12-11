Dramático relato del papá de niña muerta por talio y cómo su exesposa padeció sus últimos días con dos intoxicaciones por la misma sustancia

Todo indica que la tragedia que golpeó a la familia De Bedout, y que dejó como rastro común la presencia de talio en la muerte de dos de sus integrantes, contiene información aún no esclarecida. La coincidencia del mismo veneno en el fallecimiento de su hija de 14 años y en los episodios previos a la muerte de su esposa, Alicia Graham, abrió una nueva línea de investigación en la Fiscalía.
En medio de estos hechos aparece el nombre de Zulma Guzmán, mencionada por el propio Juan de Bedout en su declaración y señalada como la persona que mantuvo contacto insistente con él. Su testimonio, revelado por EL TIEMPO, empezó a organizar un cronograma de eventos, mensajes y antecedentes que hoy forman parte del expediente.