Así operaba red que estafaba con criptomonedas desde Medellín y que tumbó más de $71.000 millones en tres países

Mediante llamadas telefónicas, con la promesa de obtener ganancias inimaginables por los medios tradicionales, una red contactaba a las personas para que hicieran inversiones económicas en moneda tradicional para obtener rentabilidades en criptomonedas. Sin embargo, a la hora de ver cuánto habían ganado, su dinero había desaparecido, tanto en la economía regular como en la digital. Por esta razón, las autoridades capturaron a 14 personas que estarían vinculadas con esta estructura delincuencial.
Durante las llamadas, según informaron desde la Fiscalía, convencían a sus víctimas para que transfirieran entre 200 y 250 dólares (800.000 y 1 millón de pesos) solo por ingresar a esta red, con la promesa que a través de su inversión inicial iban a obtener rentabilidades de inmediato, que podían ser hasta de cinco veces lo entregado inicialmente.