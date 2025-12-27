Cayó por feminicidio: habría matado a la esposa durante una riña en la casa

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
En 11 de las 32 instituciones oficiales, el Gobierno tiene representantes que son militantes de su causa política y en tres ha logrado cambios en la forma de elección del rector.
Le contamos quién será el candidato que posiblemente llegue a la consulta de candidatos de la centro-derecha y todo sobre la renuncia de un influyente senador antioqueño.
Cuando Gustavo Petro era congresista, en varias ocasiones tildó de “crímenes” o tuvo una visión de ‘cero tolerancia’ frente a muchas de las cosas que hoy en día defiende a tan solo meses de terminar su mandato.
La marca ya cumple más de tres décadas. Nació del trabajo familiar y hoy es un negocio popular en el imaginario paisa.
Ocho personas muertas ha dejado este año en las vías de Antioquia la práctica del gravity bike, la más reciente, un joven de 17 años en la vía Las Palmas. Pero más allá de esta muerte, quienes lo practican aseguran que no les importan los riesgos.