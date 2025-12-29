¿Cúpula con “la mano amarrada”? Alertas tras relevo militar de Petro

Las Fuerzas Militares de Colombia estarán a cargo de un oficial muy cercano al presidente Gustavo Petro y a los procesos de negociación con los grupos criminales, tras el reciente anuncio de los relevos en la dirección castrense. La nueva cúpula la encabeza el general Hugo López Barreto, quien estará al frente del Comando General de las FF.MM. (venía de ser el subcomandante); su jefe de Estado Mayor Conjunto será el vicealmirante Harry Reyna Niño. La comandancia del Ejército la tendrá el general Royer Gómez Herrera; el subcomandante será el general Jaime Alonso Galindo. A la Fuerza Aeroespacial llegará el general Carlos Silva Rueda, y el subcomandante será el general Alfonso Lozano Ariza. La Presidencia ratificó en sus cargos al almirante Juan Rozo Obregón, comandante de la Armada; y al general William Rincón Zambrano, director de la Policía. El general Hugo López es un oficial de confianza de Petro, quien ya lo había nombrado como miembro de la delegación del Gobierno en la fracasada mesa de paz con el ELN. López no es ajeno a estos temas relacionados con las negociaciones con grupos criminales, pues en el pasado fue el jefe del Comando Conjunto Estratégico de Transición, una unidad creada dentro de las FF.MM. después de los diálogos con las Farc en Cuba, para “planear, coordinar y direccionar las capacidades de las Fuerzas Militares en lo concerniente a la terminación de conflictos e implementación de los acuerdos de paz”, según la descripción oficial.

Es probable que Petro lo quiera en el cargo debido a esa experiencia, para que le ayude en la implementación de los acuerdos de la “paz total” en la etapa final de su mandato. Sobre los nuevos comandantes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, declaró: “Con la renovación de la cúpula militar, el Gobierno ratificó su compromiso de avanzar en la protección de la vida, el control del territorio y la consolidación de la paz, con el respaldo de una Fuerza Pública fortalecida en capacidades y liderazgo estratégico”. El anuncio causó suspicacia entre la oposición, dado que ocurrió en la misma semana en la que Petro dio vía libre a la declaratoria de emergencia económica y al proyecto de asamblea constituyente. Ante esos cuestionamientos en el Congreso, Sánchez se defendió afirmando que la decisión se venía estudiando semanas atrás. “No son ningunos aparecidos, tienen una trayectoria de más de 35 años. Las Fuerzas Militares no pierden el norte, simplemente ingresan unos nuevos jugadores a ese partido que tenemos que ganar”, recalcó. El exministro de Defensa, Gabriel Silva, dijo en Noticias Caracol que “esta nueva cúpula llega con una mano amarrada atrás: el equipamiento se ha debilitado, la Fuerza está desmoralizada, les toca enfrentar una política de ‘paz total’ con las zonas de ubicación de combatientes que les concederán a grupos armados, como el Clan del Golfo, y además es año electoral. Me temo que los van a responsabilizar de unos hechos que no les corresponden a ellos”.

¿Los culparon por atentados?