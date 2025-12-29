¿Colombia rumbo a un escenario como el de Venezuela? El antecedente que reabre el debate tras el alza de 23,78% en el salario mínimo

El aumento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro para 2026, del 23,7%, abrió un nuevo frente de debate en el país, luego de varios analistas recordaran en la red social X el precedente venezolano tras una decisión similar adoptada por Hugo Chávez en 2011. En contexto: URGENTE: Petro decreta alza del 23,78% para el salario mínimo en 2026, ¿en cuánto quedó? Según analistas, en ese año el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, incrementó el salario mínimo en 30%, una medida que, según los registros económicos, fue seguida por una inflación del 27,6% en 2011, superior al aumento decretado. En los años posteriores, la inflación se aceleró: superó el 20% en 2012, llegó al 56% en 2013 y derivó, a partir de 2017, en un proceso de hiperinflación que pulverizó el poder adquisitivo de los salarios y desencadenó una crisis económica y social sin precedentes.

El recuerdo de ese episodio volvió al centro del debate justo después de que el Gobierno colombiano confirmara que el salario mínimo pasará de $1,42 millones a $1.750.905, y que con el auxilio de transporte el ingreso mensual mínimo llegará a los $2 millones. Petro defendió la decisión como parte de su apuesta por un “salario mínimo vital”, orientado a garantizar condiciones dignas para los hogares trabajadores y a dinamizar la economía popular.