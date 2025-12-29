¿Colombia rumbo a un escenario como el de Venezuela? El antecedente que reabre el debate tras el alza de 23,78% en el salario mínimo

El aumento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro para 2026, del 23,7%, abrió un nuevo frente de debate en el país, luego de varios analistas recordaran en la red social X el precedente venezolano tras una decisión similar adoptada por Hugo Chávez en 2011.
Según analistas, en ese año el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, incrementó el salario mínimo en 30%, una medida que, según los registros económicos, fue seguida por una inflación del 27,6% en 2011, superior al aumento decretado. En los años posteriores, la inflación se aceleró: superó el 20% en 2012, llegó al 56% en 2013 y derivó, a partir de 2017, en un proceso de hiperinflación que pulverizó el poder adquisitivo de los salarios y desencadenó una crisis económica y social sin precedentes.