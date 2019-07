Vía Camilo C - Fredonia estará cerrada completamente este miércoles

Este miércoles 10 de julio de 2019 se cerrará completamente la vía Camilo C - Fredonia, que da acceso a parte del Suroeste de Antioquia. El cierre inicia a las 7:00 a.m. y se prolonga hasta las 6:00 a.m.

La Gobernación de Antioquia autorizó la interrupción del flujo vial para permitir la instalación de dos vigas que soportarán el puente sobre la quebrada Río Verde (kilómetro 7+500 de la vía).

“El proceso de izaje y montaje de las vigas, con un peso aproximado de 58 toneladas cada una, exigen una actividad de traslado aéreo de las mismas (...) Esta es una actividad muy delicada y de alto riesgo, que requiere de ausencia completa de vehículos o personas circulando por la zona” se lee en la resolución No. 2019060139277 con la que se autoriza el cierre de la carretera.

Vías alternas

Para mitigar el impacto en el tránsito de vehículos, la Gobernación destinó como vías alternas las siguientes:

Para llegar a Fredonia:

- Vía terciaria La Tolva - Piedra Verde - Ye - Fredonia.

Para llegar a otros municipios:

- Ruta Nacional 25: Caldas - Primavera - Santa Bárbara - La Pintada.

- Ruta Medellín - Santa Fe de Antioquia - Bolombolo.

Vías con problemas

La Troncal del Café permanece cerrada desde el pasado 28 de mayo por la caída de 300.000 metros cúbicos de tierra sobre la quebrada La Sinifaná, en el kilómetro 60, el pasado 28 de mayo (deslizamiento que arrasó con la vía al Suroeste).

Le puede interesar: Troncal del Café cerrada por tiempo indefinido: ¿qué rutas tomar?

Y como si fuera poco en el sector de La Huesera también se presentaron derrumbes que tienen en dificultades a los transportadores y habitantes de todo el Suroeste, especialmente de Venecia y Titiribí.

La Asamblea de Antioquia pidió declarar la calamidad pública en todo el territorio afectado por los cierres, pues la zona está ad portas de una cosecha cafetera y la falta de carreteras afectará el precio del producto.