Retrasos y bloqueos: Deslizamiento entre Yarumal y Valdivia afectó a viajeros que iban a la Costa Caribe

Un deslizamiento registrado en el sector La Candelaria, entre Yarumal y Valdivia bloqueó por completo la vía que lleva de Medellín a la Costa Caribe.

Según medios locales, El hecho dejó a varios viajeros y transportadores atrapados en la carretera, sin posibilidad de avanzar ante la presencia de toneladas de tierra y rocas que cubrieron por completo el corredor vial. La cuestión es que, según los medios del Norte de Antioquia, los conductores denunciaron que llevaban varias horas sin saber cuando se reabriría la vía.

Además alertaron sobre el riesgo de que se presenten nuevos deslizamientos debido a la inestabilidad del terreno.

Lea también: Barbosa, Antioquia, en alerta naranja por las lluvias: Dagran recomienda evacuar viviendas para evitar una tragedia





La comunidad exigió el envío inmediato de maquinaria para despejar la vía, pues el cierre total impide el flujo vehicular en ambos sentidos.

Al sitio se desplazó personal del Invías y al momento ya hay paso a un carril en el sector.