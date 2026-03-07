¡Histórico! El colombiano Ángel Barajas conquista el oro en barras paralelas en la Copa Mundo de Gimnasia de Azerbaiyán

El deporte colombiano ha logrado un nuevo hito este sábado, 7 de marzo, luego de que el gimnasta cucuteño Ángel Gabriel Barajas Vivas conquistara la medalla de oro en la modalidad de barras paralelas durante la Copa del Mundo de Gimnasia Artística celebrada en Bakú, Azerbaiyán.

En su presentación, Barajas alcanzó lo más alto del podio tras obtener una puntuación de 14.600 unidades, demostrando una notable superioridad técnica y una ejecución fluida que dejó sin opciones a sus rivales.

Lea también: Video | La impresionante rutina con la que Ángel Barajas se metió a la final de Copa Mundo de Gimnasia en Alemania

La medalla de plata fue para el experimentado japonés Wataru Tanigawa, quien registró 14.200 puntos, mientras que el bronce lo obtuvo el australiano Jesse Moore con una calificación de 14.000.