¡Histórico! El colombiano Ángel Barajas conquista el oro en barras paralelas en la Copa Mundo de Gimnasia de Azerbaiyán

Con apenas 19 años, el cucuteño se consolida en la élite de la gimnasia mundial. El domingo tendrá otra final en el certamen.

  Ángel Barajas consiguió el oro en la prueba de barras paralelas. Foto: suministrada a EL COLOMBIANO
    Ángel Barajas consiguió el oro en la prueba de barras paralelas. Foto: suministrada a EL COLOMBIANO
  Así quedó la tabla en la prueba de barras paralelas.
    Así quedó la tabla en la prueba de barras paralelas.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

El deporte colombiano ha logrado un nuevo hito este sábado, 7 de marzo, luego de que el gimnasta cucuteño Ángel Gabriel Barajas Vivas conquistara la medalla de oro en la modalidad de barras paralelas durante la Copa del Mundo de Gimnasia Artística celebrada en Bakú, Azerbaiyán.

En su presentación, Barajas alcanzó lo más alto del podio tras obtener una puntuación de 14.600 unidades, demostrando una notable superioridad técnica y una ejecución fluida que dejó sin opciones a sus rivales.

Lea también: Video | La impresionante rutina con la que Ángel Barajas se metió a la final de Copa Mundo de Gimnasia en Alemania

La medalla de plata fue para el experimentado japonés Wataru Tanigawa, quien registró 14.200 puntos, mientras que el bronce lo obtuvo el australiano Jesse Moore con una calificación de 14.000.

Esta victoria representa una evolución significativa respecto a la fase clasificatoria del pasado 5 de marzo, donde Barajas terminó en la quinta posición con 13.633 puntos tras sufrir una caída en su esquema.

Así quedó la tabla en la prueba de barras paralelas.
Así quedó la tabla en la prueba de barras paralelas.

No obstante, en la gran final, el colombiano logró manejar la presión y corregir los errores para firmar una de las actuaciones más sólidas de la jornada.

El seleccionador nacional de gimnasia, Jairo Ruiz Casas, destacó la capacidad de superación de su pupilo. “Amigo, este es el premio a la disciplina, es el premio a ser un buen receptor, quien escucha las sugerencias y recomendaciones y las aplica, tiene un resultado por más de que tenga caídas, hay que ser resiliente también”, expresó el entrenador.

Barajas, quien ya había hecho historia al ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, suma con este triunfo su octava presea en el circuito de Copas del Mundo, consolidándose como el mayor prodigio en la historia de la gimnasia colombiana.

Con apenas 19 años, el atleta nortesantandereano reafirmó su posición en la élite global al imponerse ante figuras de talla mundial con una rutina que los especialistas calificaron de impecable.

Su participación en territorio azerbaiyano aún no ha concluido. Tras haber clasificado segundo en la ronda previa de barra fija con una nota de 14.633 (solo superado por el taiwanés Tang Chia-Hung), Barajas disputará la final de este aparato el domingo 8 de marzo.

El cucuteño buscará cerrar su paso por Bakú con un nuevo metal, enfrentándose a competidores de potencias como Ucrania, Kazajistán y Uzbekistán.

Siga leyendo: ¡Teso! Doble final para Ángel Barajas en la Copa Mundo de gimnasia en Bakú

Liga Betplay

