Más de 186.000 mujeres víctimas de violencia sexual desde 2018: las cifras detrás del 8M

“Soy la niña que subiste por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus muertas, y soy esta que te hará pagar las cuentas. ¡Justicia, justicia!”. El grito de las mujeres víctimas de violencia es apenas un pedazo de la canción de la compositora mexicana Vivir Quintana.
“Canción sin miedo”, un himno latinoamericano contra el feminicidio y las violencias que atraviesan la vida de millones de mujeres. Cantando, puso palabras a una realidad brutal que se repite todos los días en la región, también en Colombia, una cadena de agresiones, amenazas y silencios que termina muchas veces en muerte.
La canción recoge ese miedo que se hereda entre mujeres, pero también la rabia que las ha obligado a protegerse entre ellas, a levantar un muro colectivo para resistir. Un muro frágil, porque con frecuencia lo rompe quien está más cerca, un exnovio, un hermano, un padre.
En sus versos está condensada la historia de un país donde la violencia contra las mujeres se ha vuelto paisaje. Y aun así, no se queda en el lamento, es más un desafío. “Si tocan a una, respondemos todas”, repite el coro que mañana retumbará en las marchas del Día Internacional de la Mujer.
Nadie debería tener que defenderse por el simple hecho de ser mujer. Sin embargo, la violencia llegó a ser tan brutal y repetida que la ley tuvo que nombrarla: feminicidio, el asesinato de una persona por su condición de ser mujer.
En Colombia, solo en 2025 se registraron 521 casos, una cifra que, aunque representa una reducción del 19,7 % frente al año anterior, sigue dibujando un panorama alarmante. Pero el problema no es solo el número de víctimas, sino también la dificultad para saber cuántas son realmente. Mientras la Policía reportó 196 asesinadas bajo esta tipificación, organizaciones sociales como el Observatorio de Feminicidios Colombia documentaron 973 casos. La brecha entre esas cifras revela la fragmentación de los registros y el subregistro que impiden dimensionar con precisión la magnitud de la violencia que enfrentan las mujeres.