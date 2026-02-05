Alerta por cilindro bomba en la mitad de la vía entre Dabeiba y Mutatá, Antioquia

Dicen que al caído, caerle. Y eso está pasando con la movilidad en el Urabá antioqueño, luego de que en la madrugada de este jueves las autoridades reportaran que en el tramo entre Dabeiba y Mutatá estaba ubicado un cilindro, al parecer con explosivos, lo que llevó al cierre de este corredor por más de cuatro horas. El hallazgo se registró sobre las 5:00 de la mañana en jurisdicción del municipio de Mutatá, luego de que un conductor alertara de la presencia de este elemento a las autoridades, quienes llegaron a la zona y restringieron de inmediato la movilidad.

Personal de la Séptima División del Ejército realizaron la verificación de este cilindro para establecer si se encuentra cargado y, con apoyo de un canino, establecieron que sí podría explotar. Entérese: Ubican cilindro con cables en la vía entre San Andrés de Cuerquia e Hidroituango: es el segundo en una semana Así mismo, verificaron los alrededores de la zona, para evitar que se tratara de alguna trampa para atentar contra los militares, lo cual al final no sucedió. “Soldados expertos antiexplosivos del Ejército Nacional lograron la detonación controlada de un cilindro que había sido instalado por terroristas”, indicaron desde la Séptima División del Ejército a través de sus redes sociales. Le puede interesar: Pusieron “cilindro bomba” de señuelo a militares para atacarlos con bombas en el Norte de Antioquia Desde el Ejército Nacional señalaron que detrás de esto estarían integrantes del frente 18 de las disidencias de las Farc.