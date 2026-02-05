Fenalco dice que el 71% de los empresarios haría despidos tras aumento del salario mínimo

La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) advirtió que el 71% de los empresarios proyecta reducir su planta de personal durante este año, como consecuencia de lo que el gremio denomina un “triple choque” de costos laborales: el incremento del salario mínimo (23,7%), la reforma laboral y la reducción progresiva de la jornada semanal a 42 horas.
La alerta fue presentada durante la rueda de prensa del panorama laboral 2026, en la que el gremio de los comerciantes divulgó los primeros resultados de un sondeo empresarial que busca medir, mes a mes, el impacto real de las nuevas cargas laborales sobre la sostenibilidad de las empresas y el empleo formal.
Según explicó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, el ejercicio corresponde a un primer sondeo de tres semanas, aplicado en enero, con 700 respuestas de empresas ubicadas en más de 25 ciudades del país. El 91% de la muestra corresponde a pymes, el 6% a microempresas o tiendas de barrio y el 3% a grandes compañías.
Cabal fue enfático en aclarar que aún no se trata de una encuesta estadísticamente representativa, pero sí de una señal temprana del impacto que ya están sintiendo las empresas. “Quisimos divulgar este primer bloque de respuestas para comenzar a ver los efectos que está causando no solo el incremento del salario mínimo, sino también la reforma laboral y la reducción de la jornada laboral”, señaló.
