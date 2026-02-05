Fenalco dice que el 71% de los empresarios haría despidos tras aumento del salario mínimo

La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) advirtió que el 71% de los empresarios proyecta reducir su planta de personal durante este año, como consecuencia de lo que el gremio denomina un “triple choque” de costos laborales: el incremento del salario mínimo (23,7%), la reforma laboral y la reducción progresiva de la jornada semanal a 42 horas. La alerta fue presentada durante la rueda de prensa del panorama laboral 2026, en la que el gremio de los comerciantes divulgó los primeros resultados de un sondeo empresarial que busca medir, mes a mes, el impacto real de las nuevas cargas laborales sobre la sostenibilidad de las empresas y el empleo formal. Según explicó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, el ejercicio corresponde a un primer sondeo de tres semanas, aplicado en enero, con 700 respuestas de empresas ubicadas en más de 25 ciudades del país. El 91% de la muestra corresponde a pymes, el 6% a microempresas o tiendas de barrio y el 3% a grandes compañías. Cabal fue enfático en aclarar que aún no se trata de una encuesta estadísticamente representativa, pero sí de una señal temprana del impacto que ya están sintiendo las empresas. “Quisimos divulgar este primer bloque de respuestas para comenzar a ver los efectos que está causando no solo el incremento del salario mínimo, sino también la reforma laboral y la reducción de la jornada laboral”, señaló. Le puede interesar: Fenalco demanda el decreto del salario mínimo 2026 y pide frenar alza del 23,7% por riesgos económicos

Triple choque de costos laborales

El aumento de los recargos nocturnos y dominicales está llevando a las empresas a reducir turnos y oferta de servicios. FOTOS CORTESÍA FENALCO

Fenalco advierte que el empleo formal enfrenta un escenario de alta tensión por la coincidencia de varios factores. A los retos propios del ciclo económico se suman el aumento del salario mínimo, los mayores recargos nocturnos, dominicales y festivos, y la reducción de la jornada laboral, que obligan a las empresas a reorganizar turnos y asumir costos adicionales por horas extra. “Estamos hablando de un triple choque: reforma laboral, salario mínimo y jornada con reducción progresiva de 42 horas. Todo esto encarece significativamente los costos laborales y exige ajustes inmediatos en la organización del trabajo y en la productividad”, afirmó Cabal. Lea más: Gremios advierten graves implicaciones tras aumento del salario mínimo del 23,7% decretado por el Gobierno

71% proyecta reducción de personal

El sondeo de Fenalco se aplicó a 700 empresas, en su mayoría pymes, ubicadas en más de 25 ciudades del país. FOTOS: CORTESÍA FENALCO

Uno de los resultados más contundentes del sondeo es que siete de cada diez empresarios prevén reducir su planta de personal en 2026. De ese total, el 41% anticipa una reducción moderada y el 30 % una reducción significativa. Solo el 20% de las empresas espera mantener su nivel de empleo, principalmente grandes compañías. Para Fenalco, este fenómeno no necesariamente se reflejará de inmediato en la tasa de desempleo, ya que muchos trabajadores formales podrían pasar a la informalidad. “Eso no siempre lo captura la cifra de desempleo, pero sí representa una pérdida real de empleo formal”, advirtió el presidente del gremio.

Empresas poco preparadas para absorber los nuevos costos

El sondeo también reveló un bajo nivel de preparación empresarial frente a los nuevos costos laborales. El 51% de los empresarios se declaró poco o nada preparado para absorberlos, el 40 % dijo estar moderadamente preparado y apenas el 9% afirmó estar bien preparado. Además, uno de cada dos empresarios manifestó enfrentar un alto riesgo de dificultades para sostener su operación, un dato que Fenalco calificó como especialmente preocupante en un contexto en el que los cambios apenas comienzan a aplicarse. Conozca también: Fenalco responde carta del MinTrabajo y acusa al Gobierno Petro por falta de garantías en la concertación del salario mínimo

Operación nocturna en retroceso

Otro de los impactos más visibles está en la operación nocturna. El sondeo muestra que el 40% de las empresas ya redujo sus horarios nocturnos y dominicales, principalmente por el aumento de los recargos. Un 27% adicional planea hacerlo próximamente, mientras que solo el 18 % se mantendrá sin ajustes. Esto significa que dos terceras partes del empresariado (67 %) han reducido o reducirán su oferta de servicios en horarios no convencionales, una tendencia que Fenalco considera regresiva frente al modelo de economías que operan 24 horas. “La reducción de horarios implica menos turnos, menos contratación de personal adicional y, en última instancia, menos empleo formal”, advirtió el gremio. Entérese: La dura carta del MinTrabajo a Fenalco por su ausencia en la mesa de concertación del salario mínimo

Impacto en inflación, inversión y competitividad

Durante su intervención, Cabal advirtió que los efectos del aumento de los costos laborales no se limitan al empleo, sino que ya empiezan a trasladarse al comportamiento del consumo y a las decisiones estratégicas de las empresas. Según el sondeo, el 22% de los empresarios considera que existe un alto riesgo de no poder sostener el empleo formal, mientras otro 22 por ciento alerta sobre un aumento de la inflación como consecuencia del traslado de mayores costos a los precios finales. A esto se suma un 21% que ve una pérdida de competitividad frente a otros países y un 17% que anticipa una reducción significativa de los planes de inversión y crecimiento. Solo un 3% de los consultados dijo no tener una posición clara frente a estos riesgos. “Esto sí estimula la demanda en el corto plazo, pero también tiene un impacto directo en el consumidor. El problema es el efecto dominó que se empieza a generar entre costos, precios, inversión y empleo”, señaló Cabal.

Clima de negocios en deterioro