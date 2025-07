““Ahora Colombia” surge como una convergencia ética que busca recuperar la confianza en la política. No se trata solamente de una unión electoral, es un compromiso con el futuro de Colombia”, señalaron a través de un comunicado.

A pesar del acercamiento para las elecciones legislativas, por ahora las tres colectividades no han apuntado a un consenso en torno a una eventual candidatura presidencial unificada.

Fajardo ha sido enfático en que esta coalición no supone compromisos presidenciales y que, por ahora, el foco está en consolidar una propuesta legislativa.

“Esto no es una unión de partidos, sino una coalición y cada quien tiene su forma de ser, pensar y eso se respeta y tenemos un comité de ética (...) Ya después veremos qué pasa y qué no pasa, pero ya en diciembre ya sabemos quién es quién, en qué está, cómo está, qué ha hecho, qué no ha hecho, qué representa”, había dicho el exalcalde de Medellín a Colprensa.