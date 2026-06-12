Así va Antioquia en la lucha contra el trabajo infantil: avances locales en medio de alertas nacionales

Este viernes 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el contraste entre los avances locales y las alertas nacionales dibuja un panorama complejo. Mientras Antioquia y Medellín reportan logros en la protección de la niñez, la Procuraduría General de la Nación advirtió que más de la mitad de los territorios del país no ha destinado recursos específicos para enfrentar el problema durante la presente vigencia. El Ministerio Público realizó un seguimiento preventivo a los 1.103 municipios y los 32 departamentos del país, y encontró que el 71% de las entidades territoriales no cuenta con diagnósticos actualizados sobre trabajo infantil y, además, el 52% no ha apropiado recursos específicos para atender esta problemática en 2026. Este déficit contrasta con la urgencia del fenómeno y con los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de protección de la niñez. Es en este contexto que la Procuraduría General de la Nación elevó una alerta nacional. También le puede interesar: ¿Y los niños? En estos temas sobre la infancia se rajan los programas de candidatos a la presidencia, según NiñezYa

Lo que hace Antioquia

Desde el panorama regional, la Gobernación de Antioquia, a través del programa Bienestar y Cuidado para la Niñez, adscrito a la Unidad de Programas Sociales, viene trabajando en articulación con la Secretaría de Educación para lograr que menores que habían abandonado el sistema escolar y que estaban en riesgo de caer en el trabajo infantil regresen a las aulas. Según las cifras de la Gobernación, desde 2024, el programa ha realizado 1.445 encuentros educativos y ha beneficiado a cerca de 8.000 niñas, niños y adolescentes en 144 sedes educativas, con un enfoque diferencial, psicosocial y nutricional. ”En articulación entre la Unidad de Programas Sociales y la Secretaría de Educación, hemos logrado que 520 niños que no estaban estudiando, pertenecientes a 20 municipios donde se presenta el reclutamiento, el embarazo adolescente y las violencias contra los niños y las niñas, estén hoy en las aulas”, afirmó Isabel Cristina Londoño, gerente de la Unidad de Programas Sociales de la Gobernación. El programa tiene presencia en zonas urbanas, rurales y dispersas de Urabá, Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño, territorios que han sido golpeados históricamente por el conflicto armado, las brechas sociales y las limitaciones en el acceso a oportunidades. Todo esto, en últimas, aumenta el riesgo de que los derechos de los menores sean vulnerados. Además de estas acciones en instituciones educativas, diferentes equipos interdisciplinarios brindan acompañamiento psicopedagógico a las familias y facilitan el acceso a oportunidades para madres, padres y cuidadores.

”Cuando hablamos de proteger a la niñez y la adolescencia hablamos también de escuchar, acompañar y actuar a tiempo. La educación cumple un papel fundamental en esa tarea, porque la escuela no solo transforma proyectos de vida, también protege”, señaló Londoño. La Gobernación también trabaja de forma articulada con el ICBF, el Ministerio del Trabajo y las administraciones municipales para prevenir vulneraciones de derechos y agilizar las rutas de atención y protección. Con la estrategia Antioquia Nos Protege, se realizarán encuentros recreativos y pedagógicos en 20 municipios priorizados entre el 23 de junio y el 3 de julio, aprovechando el receso escolar para promover el uso adecuado del tiempo libre bajo la campaña “Juego limpio para la niñez”. Paralelamente, informaron que están adelantando la campaña “Tarjeta roja al trabajo infantil”, la cual busca sensibilizar a la ciudadanía y promover la denuncia oportuna.

Lo que hace Medellín