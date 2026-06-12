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Así va Antioquia en la lucha contra el trabajo infantil: avances locales en medio de alertas nacionales

En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Antioquia y Medellín presentan avances concretos en la protección de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, el panorama nacional es preocupante: la Procuraduría General alertó que el 52% de los municipios del país no destinó recursos específicos para combatir este fenómeno en 2026.

  • En 2024, 10 % de los menores de 17 años habían realizado trabajo infantil. Este 2026, según la Procuraduría, el 52% de los municipios del país no destinó recursos específicos para combatir este fenómeno. Foto: Colprensa - El Nuevo Día.
    En 2024, 10 % de los menores de 17 años habían realizado trabajo infantil. Este 2026, según la Procuraduría, el 52% de los municipios del país no destinó recursos específicos para combatir este fenómeno. Foto: Colprensa - El Nuevo Día.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Este viernes 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el contraste entre los avances locales y las alertas nacionales dibuja un panorama complejo. Mientras Antioquia y Medellín reportan logros en la protección de la niñez, la Procuraduría General de la Nación advirtió que más de la mitad de los territorios del país no ha destinado recursos específicos para enfrentar el problema durante la presente vigencia.

El Ministerio Público realizó un seguimiento preventivo a los 1.103 municipios y los 32 departamentos del país, y encontró que el 71% de las entidades territoriales no cuenta con diagnósticos actualizados sobre trabajo infantil y, además, el 52% no ha apropiado recursos específicos para atender esta problemática en 2026. Este déficit contrasta con la urgencia del fenómeno y con los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de protección de la niñez. Es en este contexto que la Procuraduría General de la Nación elevó una alerta nacional.

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Lo que hace Antioquia

Desde el panorama regional, la Gobernación de Antioquia, a través del programa Bienestar y Cuidado para la Niñez, adscrito a la Unidad de Programas Sociales, viene trabajando en articulación con la Secretaría de Educación para lograr que menores que habían abandonado el sistema escolar y que estaban en riesgo de caer en el trabajo infantil regresen a las aulas. Según las cifras de la Gobernación, desde 2024, el programa ha realizado 1.445 encuentros educativos y ha beneficiado a cerca de 8.000 niñas, niños y adolescentes en 144 sedes educativas, con un enfoque diferencial, psicosocial y nutricional.

”En articulación entre la Unidad de Programas Sociales y la Secretaría de Educación, hemos logrado que 520 niños que no estaban estudiando, pertenecientes a 20 municipios donde se presenta el reclutamiento, el embarazo adolescente y las violencias contra los niños y las niñas, estén hoy en las aulas”, afirmó Isabel Cristina Londoño, gerente de la Unidad de Programas Sociales de la Gobernación.

El programa tiene presencia en zonas urbanas, rurales y dispersas de Urabá, Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño, territorios que han sido golpeados históricamente por el conflicto armado, las brechas sociales y las limitaciones en el acceso a oportunidades. Todo esto, en últimas, aumenta el riesgo de que los derechos de los menores sean vulnerados. Además de estas acciones en instituciones educativas, diferentes equipos interdisciplinarios brindan acompañamiento psicopedagógico a las familias y facilitan el acceso a oportunidades para madres, padres y cuidadores.

”Cuando hablamos de proteger a la niñez y la adolescencia hablamos también de escuchar, acompañar y actuar a tiempo. La educación cumple un papel fundamental en esa tarea, porque la escuela no solo transforma proyectos de vida, también protege”, señaló Londoño.

La Gobernación también trabaja de forma articulada con el ICBF, el Ministerio del Trabajo y las administraciones municipales para prevenir vulneraciones de derechos y agilizar las rutas de atención y protección. Con la estrategia Antioquia Nos Protege, se realizarán encuentros recreativos y pedagógicos en 20 municipios priorizados entre el 23 de junio y el 3 de julio, aprovechando el receso escolar para promover el uso adecuado del tiempo libre bajo la campaña “Juego limpio para la niñez”. Paralelamente, informaron que están adelantando la campaña “Tarjeta roja al trabajo infantil”, la cual busca sensibilizar a la ciudadanía y promover la denuncia oportuna.

Lo que hace Medellín

En el Distrito, también reportan acciones positivas. La Alcaldía de Medellín informó que durante 2025 atendió a 308 niñas, niños y adolescentes identificados en situación de trabajo infantil o en riesgo de estarlo; en lo corrido de 2026, la cifra va en 145.

A través del proyecto Medellín Entorno Protector de la Infancia y la Adolescencia, equipos interdisciplinarios recorren distintos sectores, identifican situaciones de riesgo, activan rutas institucionales y ofrecen acompañamiento inmediato. Según sus cuentas, desde 2024, las actividades de promoción y prevención han impactado a 21.801 niñas, niños y adolescentes.

Gladys Johana Carreño, madre beneficiaria del programa Poder Joven, resume el impacto de estas actividades así: “Antes de conocer los programas de la Alcaldía de Medellín, me tocaba llevar a mi hija menor a los semáforos a trabajar conmigo, sabiendo que eso es bastante peligroso, porque podía ocurrir un accidente, podían quitarnos a los niños. Ahora que ellos están en estos proyectos, estoy muy contenta porque allí los cuidan, los alimentan, les ayudan con las tareas. Quiero hacer un llamado a los padres para que no lleven a los niños a los semáforos, porque están expuestos a muchos riesgos”.

Por su parte, Luz María Ramírez, secretaria de Inclusión Social y Familia de Medellín, afirmó que “las niñas y los niños deben crecer en espacios seguros y desarrollar sus proyectos de vida; no están obligados a trabajar. Seguimos trabajando para que los entornos sean cada vez más protectores, mediante acciones de promoción y prevención que propicien el juego y el aprovechamiento del tiempo libre”.

Es importante recordar que los casos de trabajo infantil o vulneración de derechos pueden reportarse a la Línea 141 del ICBF o a la Línea 123 de la Alcaldía de Medellín.

Lea más: El 10% de los niños en Colombia realiza trabajo infantil

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