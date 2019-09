Cómo debe ser el modelo educativo de Antioquia

Nicolás Molina

Docente Universidad Pontificia Bolivariana

ANÁLISIS

Comunidad es gestora de su propio modelo

“La formación de los maestros es un tema crucial para el modelo educativo, ahí nos jugamos mucho como sociedad. Lo que está en este momento en discusión es un nuevo modelo educativo acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, una agenda global de 17 propósitos y lo que se está debatiendo en la Asamblea está en sintonía con estos proyectos. Entonces la pregunta es: ¿qué condiciones debe tener un nuevo modelo educativo para que efectivamente sea eficiente y cumpla los objetivos que requerimos como sociedad? En primer lugar, es fundamental consultar con los pobladores de los territorios, ya no estamos en aquel mundo en el cual desde una centralidad (en este caso Medellín) nos imaginábamos un departamento y luego íbamos a los territorios y lo imponíamos. Ese no es el escenario, ¿qué Antioquia nos estamos soñando? En las regiones de Antioquia hay grandes desafíos, pero allí también hay voces que conocen los territorios, hay liderazgos sociales que, si los escuchamos, una iniciativa de construir un nuevo modelo educativo será fundamental. En segundo lugar, ese modelo educativo debe tener como fin la formación en capacidades y ahí se la juega. No debemos promover asistencialismos desde el aula de clase o las universidades, un modelo de estos le apuesta a la generación de ciudadanos que sean capaces de planear y controlar su propia vida. Si desde la escuela impactamos la formación en capacidades, estaremos posibilitando un desarrollo sostenible tal como lo predica este modelo educativo. En eso, la formación de los maestros es decisiva. Finalmente, un nuevo modelo educativo no se va a ejecutar por la institucionalidad pública, tiene que crear alianzas con los actores políticos, la cooperación internacional, el sector privado y con los ciudadanos”.