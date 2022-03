La obra está valorada en $220.000 millones y comprende intervenciones entre el puente de la Madre Laura, el corredor vial de Carabobo, Zamora y el río Medellín. “Una intervención de esta complejidad y con estos tiempos no se alcanza a inaugurar. Es imposible”, dijo Villegas.

Hasta donde ha indicado la administración, la iniciativa comenzará trabajos en el primer trimestre de 2023 y sería entregada en el tercer semestre de ese año. El calendario, según José Fernando Villegas, director de la CCI, es más que apretado. Apenas se ejecutan los estudios y diseños, y la fase 1 del proyecto no se ha contratado.

Dichas proyecciones, sin embargo, parece que se quedarán a medio camino o plasmadas en el papel. Esa es la lectura de la CCI y de algunos líderes del nororiente de la ciudad, quienes no advierten mayores avances en las obras y alegan desconocer las gestiones que adelanta la Alcaldía de Medellín para hacerlas realidad.

Los números que presenta la Alcaldía de Medellín sobre el avance de las obras públicas del norte de la ciudad no cuadran con los de la Seccional Antioquia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). El seguimiento de esta última y las evidencias en el territorio dejan ver que, pese a las promesas reiteradas del alcalde Daniel Quintero, las construcciones allí no despegan.

“Preguntamos por el Hospital del Norte, Parques del Río, Bomberos de Campo Valdés y el colegio Gilberto Alzate Avendaño, que se va a caer, pero no nos dieron mayor claridad: que todo estaba en proceso. De los retrasos culparon a la pandemia”, anotó el líder.

Las preocupaciones por un posible incumplimiento no solo vienen desde la CCI. Jhon Jairo Morales, integrante de la JAL de Aranjuez, contó que la semana pasada tuvieron una sesión con el enlace de la administración en esa comuna. Del espacio, sin embargo, solo quedaron dudas.

En cuanto a la ciudadela universitaria, la CCI solo tiene claro que se encuentra en fase de estudios y que se ambiciona que sea similar a la entregada en el occidente. De la ciclorruta norte-sur son públicos los avances en el tramo Eafit-Yumbo, pero no hay detalle del trazado que conectaría a Moravia con el Playón de los Comuneros.

Similar fue la vocación planteada para el Hospital Mental del Norte, que tendría lugar en un predio de Aranjuez. Este fue adquirido por el Municipio en años anteriores, pero hoy hace las veces de basurero para algunos de sus vecinos. Contrario a la ampliación prevista en Santa Cruz, no hay claridad respecto a sus estudios y diseños. “Solo nos hablan de una obra de alta complejidad, que alcanza los $69.000 millones”, afirmó Villegas.

Con una opinión menos tajante, pues algunos lo consideran cercano a la administración, Elkin Pérez, líder social de la zona nororiental, aclaró que Parques del Río es el proceso con más avances: “Están en diálogos con los habitantes del sector de la Feria de Ganado y los bajos de Santa Cruz”.

Sobre las demás obras no tiene mayor detalle. Eso sí, enfatizó en que era justificado el retraso debido a la contingencia sanitaria y que las promesas para esa zona se han retrasado en esta y otras administraciones. “Sabemos que unas obras van a quedar financiadas o contratadas, como ha pasado en otros gobiernos, y otras se entregarán, como la de la Biblioteca España”.

Esta última y la Estación de Policía de Palermo, que operará en Aranjuez tras diez años de espera, son las dos promesas gruesas de infraestructura que por fin ruedan en el norte. Sin embargo, la forma en que se adjudicó la licitación —en la primera— y la pertinencia de las obras proyectadas —en la segunda— causaron suspicacias e inconformidades (ver Recuadros).

Este diario elevó consultas a la administración para conocer a profundidad el estado, financiación y cronograma de los proyectos con retrasos, pero no recibió respuesta alguna al cierre de esta edición. En el norte esperan que no pase lo mismo de aquí a un año y medio: que termine el periodo y no se entreguen las obras.

Obras que ya despegaron despiertan suspicacias

Biblioteca España