“Las EPS seguirán quebrándose. No las voy a salvar”: presidente Petro lanzó advertencia sobre la crisis de la salud

El presidente Gustavo Petro se fue de frente contra la Comisión Séptima del Senado y los gestores de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), en un intento por impulsar la reforma a la salud que, según él, salvará al sistema de un colapso inminente.
El debate se intensificó con la situación de la Nueva EPS, la más grande del país y que actualmente enfrenta una profunda crisis financiera y administrativa, según lo expresó en su más reciente alocución presidencial.
De esta manera, Petro, con un tono vehemente, aprovechó la coyuntura para enviar un ultimátum a los senadores, señalando que el proyecto de reforma ha estado en sus manos durante dos años sin avanzar.