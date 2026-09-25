Cinco concejales de Támesis denuncian amenazas de muerte tras votar en contra de un polémico crédito de la Alcaldía

En Támesis, un municipio del Suroeste antioqueño de poco más de 15.000 habitantes, el debate político derivó en algo que los concejales nunca esperaban: amenazas de muerte pronunciadas en voz alta, en espacios públicos, por una persona que ya está identificada. Cinco corporados del Partido Conservador denunciaron ante las autoridades haber sido intimidados con referencias explícitas a grupos armados, en lo que señalan como una represalia directa por haber votado en contra de un proyecto de empréstito presentado por la Alcaldía. El relato lo hizo el concejal Sergio Ruiz, quien además es aspirante a la alcaldía de Támesis. Según su denuncia, alrededor de las 10:30 de la mañana, en un establecimiento público del municipio, el señalado se acercó a uno de los corporados —quien estaba acompañado de otro colega— y comenzó a insultarlo. La situación escaló rápido: “Aparte de los insultos, empieza a decir que estos concejales de oposición no están buenos, sino para mandarlos a matar con los paracos”, relató Ruiz. La frase, según la denuncia, fue repetida en un segundo escenario diferente y en otro momento, lo que llevó a los cinco concejales a formalizar la denuncia ante las autoridades competentes. Entérese: Anorí marcha contra la violencia tras amenazas de las disidencias de las Farc

El proyecto que desató la tensión

El origen del conflicto es un proyecto de acuerdo que la Administración Municipal presentó ante el Concejo para autorizar un empréstito de 6.000 millones de pesos con el que el gobierno local busca financiar pavimentaciones viales y otras obras urbanas y rurales. En la comisión económica, los cinco concejales que se han declarado en oposición votaron negativamente. Afirmaron que el proyecto aún está en proceso de maduración, sujeto a cambios y no hay claridad sobre los lugares o veredas a intervenir. Por su parte, el alcalde municipal, Juan Pablo Pérez, argumentó que los corporados le negaron la posibilidad a los tamesinos a dichas obras. Esa decisión, según Ruiz, desató una campaña de presión que incluye no solo las amenazas directas, sino también la difusión de una versión que los señala de estar en contra de proyectos de pavimentación en el municipio. El concejal fue enfático en desmentir esa lectura: “Podemos tener las diferencias que sean necesarias en lo político, las diferencias técnicas, los argumentos distintos, pero eso no puede dar pie a estigmatizar un grupo político como el nuestro, o peor aún, a amenazar e intimidar con una situación tan compleja”. E invitó a la comunidad a consultar directamente los proyectos de acuerdo, que son información pública, para formarse una opinión basada en los documentos. Este proyecto ha generado debate en el municipio. Mientras ciudadanos y concejales que respaldan la iniciativa consideran que el municipio debe aprovechar esta opción financiera para el desarrollo del municipio, especialmente en sus zonas rurales, desde la oposición cuestionan la falta de precisión sobre algunos proyectos, sus soportes técnicos y la forma en que se pagaría la deuda. Días después de que se conociera la negativa del Concejo, algunos ciudadanos de Támesis se tomaron vías municipales para protestar contra esta decisión.

Uno de los líderes, John Ospina, le dijo a Noticias Suroeste que “si Támesis puede hacer un crédito, tiene la capacidad de sopesarlo, como lo ha hecho en años anteriores. Hoy es necesario y necesitamos todos los recursos que podamos para sacar adelante este proyecto”. Así mismo, el alcalde Juan Pablo Pérez explicó que los $6.000 millones se pensaban como el punto de partida para solicitar cofinanciación a la Gobernación de Antioquia y otras entidades, en aras de lograr un proyecto de 10 a 12 mil millones de pesos de pavimentación. Ahora, algo clave para entender el asunto es que en Támesis está caminando actualmente el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, cercano a los $23.000 millones, que ya se encuentra en proceso de licitación y permitirá renovar redes. Sin embargo, según la Alcaldía, este plan no incluye la pavimentación de las calles posterior a la ejecución de las obras. Este rechazo, en últimas, apunta más hacia un proyecto polémico de gestión pública que, si bien apunta a la ejecución de obras necesarias, genera preocupaciones entre ciertas personas sobre la falta de preparación técnicas y las consecuencias que esto pueda tener.

Una sanción jurídica

El ambiente político venía caldeándose semanas atrás debido a un choque jurídico y procedimental entre la Mesa Directiva y la mayoría del Concejo. Un juez municipal sancionó en primera instancia a la presidenta del Concejo, Natalia Andrea Quintero —una de las corporadas que denunció haber sido amenazada—, con tres días de arresto, una multa y compulsa de copias a la Fiscalía por un presunto desacato a una tutela. El origen del lío se remonta al 5 de agosto, cuando la plenaria aprobó estudiar el empréstito señalado en comisiones conjuntas, decisión que Quintero anuló amparándose en el reglamento interno. Pese a que un recurso de apelación buscaba revertir su medida, el juez determinó que la presidenta no le dio el trámite adecuado a la orden judicial durante la sesión del 28 de agosto, lo que desencadenó la sanción que hoy celebra el alcalde Juan Pablo Pérez como un triunfo de las mayorías. Sin embargo, el capítulo legal está lejos de haber concluido. La sanción contra la presidenta Quintero no es definitiva y fue enviada a revisión ante los juzgados promiscuos del circuito de Támesis, mientras que la investigación ante la Fiscalía no representa una condena penal. Quintero aseguró tener la “conciencia tranquila” y argumentó que actuó bajo el estricto cumplimiento del reglamento, al tiempo que debe volver a convocar a la plenaria para resolver de fondo el recurso.

El peso de la amenaza en una región con historia de violencia

El Suroeste antioqueño ha sido históricamente una región con presencia de grupos armados ilegales. “Seguramente ya todo el mundo sabe que en la región hemos tenido algunos problemas de inseguridad, que sin duda alguna ponen en riesgo no solamente nuestra integridad, sino la de nuestras familias”, señaló Ruiz. El concejal también mencionó un antecedente: el homicidio del concejal Santiago Figueroa Arias en 1995, presuntamente a raíz de comentarios falsos sobre su posición política.

Los cinco concejales afectados hicieron un llamado conjunto a las autoridades para que adelanten las investigaciones, identifiquen responsabilidades y adopten medidas preventivas. También pidieron garantías explícitas para sus familias. ”Las diferencias políticas y técnicas son válidas y hacen parte de la democracia, pero eso no puede convertirse en una justificación para intimidar o señalar a un grupo político. Mucho menos cuando se utilizan expresiones relacionadas con hechos de violencia que generan temor y ponen en riesgo la integridad de los concejales y de sus familias”, indicó Ruiz. Las autoridades deberán establecer las circunstancias exactas y las responsabilidades del caso. Lea más: Lo que hay detrás de las amenazas de disidencias a tres alcaldes del Norte de Antioquia