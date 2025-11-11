Implicados en una masacre de cinco personas en finca de Andes en 2021 pagarán más de 56 años de cárcel

Serán 56 años y nueve meses los que estarán tras las rejas Juan Pablo Tobón Álvarez, alias Reblujo, y Juan Manuel Lora Quiroz, alias Lora, por su participación en la masacre de cinco personas dentro de una finca del corregimiento Taparó, municipio de Andes, el 16 de febrero de 2021, de acuerdo con la sentencia emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Antioquia. Ambos procesados son miembros de la estructura La Oficina de Andes, que es una facción de la banda La Terraza, de Medellín, y llegaron a la hacienda La Arboleda, en la vereda La Vela, en horas de la noche de ese martes, cuando al menos una veintena de caficultores se encontraban dentro del albergue de esta propiedad.

Una decena de hombres, entre los que se encontraban Reblujo y Lora, intimidaron a los caficultores que se encontraban en el cambuche La Ilusión. Después de quitarles sus pertenencias a todos los trabajadores, empezaron a preguntar “¿Dónde está el vicio?”, según se conoció en el informe judicial del caso, publicado por EL COLOMBIANO el 1 de marzo de 2021. Tras 15 minutos de intimidaciones, estos hombres armados asesinaron a Carlos Arturo Marulanda Córdoba (administrador de la propiedad), Alexánder Benítez Osorio (alias La Quina), Wilfredo Manuel Reyes Ayala (alias Wi-FI), Jesus Antonio García Marcial, Rubén Darío Rincón Valencia (alias El Flaco) y Felimón Rodríguez Ortiz (alias Pokemón). Enterese: Lo que se sabe de masacre en Andes y triple homicidio en Sonsón Al parecer, los procesados por este hecho estaban buscando a quienes estaban comercializando estos estupefacientes “sin autorización” de esta organización criminal, que se estaba disputando el control del microtráfico en la zona rural de este municipio del Suroeste antioqueño, en el que el mayor botín es el dominio de la venta de drogas en las fincas cafeteras. Las primeras hipótesis darían cuenta de que estos hombres iban detrás de Rincón Valencia, puesto que en días pasados hombres encapuchados llegaron preguntando por alias El Flaco y al no obtener respuesta, se retiraron del lugar. Además, se investigaba desde el primer momento un seguimiento a dos agricultores que habían llegado desde Medellín.

Le puede interesar: Masacre en Andes, Antioquia, ocurrió en el epicentro de la guerra entre el Clan del Golfo y La Terraza La condena a Tobón Álvarez y Lora Quiroz fue por el concurso de cinco homicidios agravados por el estado de indefensión, tentativa de homicidio agravado, tortura, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas agravado. Pero estos dos hombres no son los únicos que ya fueron condenados por esta masacre. A Juan Carlos Serna Vélez, conocido como La Rata, El Zarco o Ratoncel, le dieron una condena de 26 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones. La decisión judicial se la dio el 4 de septiembre de 2023.