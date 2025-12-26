Los deportistas paisas que le dieron brillo a la región en 2025

Stefany Cuadrado (Orgullo Paisa) confirmó en 2026 que es la nueva niña prodigio del ciclismo de pista internacional. Un año después de conquistar los títulos del keirin, la velocidad y los 500 metros contrarreloj en el Mundial júnior en Luoyang, China, participación inédita para un ciclista juvenil en la historia de este certamen, la corredora que nació hace 19 años en Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, volvió a impresionar con sus condiciones. Ahora, en su primer Mundial de mayores, en Chile, y con 19 años, ratificó sus grandes condiciones y desde ya, de cara a Los Ángeles-2028, ilusiona con grandes resultados en su segunda participación olímpica.
