Los deportistas paisas que le dieron brillo a la región en 2025

Stefany Cuadrado (Orgullo Paisa) confirmó en 2026 que es la nueva niña prodigio del ciclismo de pista internacional. Un año después de conquistar los títulos del keirin, la velocidad y los 500 metros contrarreloj en el Mundial júnior en Luoyang, China, participación inédita para un ciclista juvenil en la historia de este certamen, la corredora que nació hace 19 años en Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, volvió a impresionar con sus condiciones. Ahora, en su primer Mundial de mayores, en Chile, y con 19 años, ratificó sus grandes condiciones y desde ya, de cara a Los Ángeles-2028, ilusiona con grandes resultados en su segunda participación olímpica.

Stefany Cuadrado, una de las mejores ciclistas del mundo en la modalidad de pista. FOTO CORTESÍA FEDECICCLISMO

En la capital austral, en octubre, impresionó primero logrando el quinto lugar en la prueba del kilómetro, tras la cual impuso récord panamericano (1.04,946), y después, en el cierre del certamen, obtuvo presea de bronce en el keirin. Cabe resaltar que en abril, también en su primer Panamericano de mayores, en Asunción, Paraguay, se proclamó campeona del kilómetro contrarreloj.

Chispita es la nueva reina mundial de BMX

Cuando se le preguntaba años atrás a Mariana Pajón quién podría seguir sus pasos en el BMX, la 18 veces campeona mundial y triple medallista olímpica decía que había varias niñas con el potencial para darle más alegrías a Colombia en dicha modalidad del ciclismo, y entre ellas mencionaba a Valentina Jiménez. Y Mariana tenía razón, pues la habitante del municipio de Bello, a quien apodan Chispita, logró hasta ahora su mayor gesta desde que empezó a competir a la edad de ocho años luego de consagrarse campeona mundial, en agosto, en Copenhague, Dinamarca. Tiene 15 de edad y triunfó en la categoría 16 años. El pasado 15 de diciembre, Valentina fue elegida la Mejor Deportista del Año por la Comisión Antioqueña de BMX. Además de ella, brilló en este deporte el piloto Juan José Velásquez, natural del municipio de Copacabana, y quien a sus 19 años de edad fue medallista de oro en los Juegos Bolivarianos de Lima, campeón nacional sub-23 y ganador de la Copa Nacional de la especialidad.

Thomas, el gimnasta más completo en Asunción

Este joven de 17 años fue campeón de la general individual en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay, resultado que le otorgó la clasificación a los Juegos Panamericanos de mayores de 2027. En el Mundial Juvenil de Gimnasia Artística en Manila, Filipinas, avanzó a la final de barras paralelas, aparato en el que su compatriota Camilo Vera se colgó la medalla de oro. También fue campeón por equipos en el Suramericano de Medellín 2025. Thomas inició su camino en este deporte a los 5 años, inspirado por Jorge Hugo Giraldo, el primer gimnasta colombiano en competir en unos Juegos Olímpicos. Su gran objetivo es representar al país en Los Ángeles 2028. Según los entrenadores Leonardo González y Jairo Ruiz, su aporte en la selección nacional, junto a figuras como el medallista olímpico Ángel Barajas y Camilo Vera, será determinante para el futuro de la gimnasia colombiana. Resaltaron, igualmente, Manuel Sierra, en trampolín, con oro en individual en los Juegos Bolivarianos, y Juliana Ochoa, plata por equipos en las mismas justas.

Yairan evidenció su poderío en las pesas

La antioqueña Yairan Tysforod, quien nació en el municipio de Turbo, se consolidó como una de las pesistas con mayor proyección en Colombia. La mujer que se radicó en la ciudad de Medellín desde los 13 años con la ilusión de pulir su talento en la disciplina de los hierros, sigue brillando gracias a su poderío físico como mental. En marzo fue la campeona absoluta, en la división de 86 kilos, del Panamericano juvenil realizado en La Habana, Cuba. Dos meses después, en Lima, Perú, en el Campeonato Mundial júnior obtuvo presea de oro en la modalidad del arranque, 87 kilogramos, con registro de 111 kilos. En el total, la urabaense fue segunda (242). También, en los segundos Juegos Panamericanos júnior en Asunción, consiguió oro, en +77 kg, en el total, y después, en los Juegos Bolivarianos en Lima, Yairan, quien mide 1.80 metros de estatura, ganó oro, en el arranque de los +86 kilogramos. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles-2028 son su sueño.

El dueto ganador en patinaje artístico

El patinaje antioqueño tuvo como figuras en 2025 al dueto integrado por Isabela Amaya y Jacobo Viera, ganadores de la Serie Internacional de Patinaje Artístico en Buenos Aires, Argentina, y del Panamericano realizado en ese mismo país. Además, ocuparon el cuarto lugar en el Campeonato Mundial de Pekín, China, donde empataron en puntaje con los terceros (perdiendo el podio solo por décimas) en una competencia en la que participaron 18 parejas, según datos suministrados por Sergio Restrepo Vásquez, de PaisaDeportes. En la modalidad de carreras del patinaje sobresalió Sara Muñoz, quien ganó dos medallas de plata en las pruebas de 200 y 500 metros durante la Copa Mundial de Clubes en Xinhua, China. Asimismo, Jazmín Álvarez destacó al colgarse el oro en la disciplina de skateboarding en los Juegos Bolivarianos, luego de reaparecer tras superar una lesión.

Emiliana, la número 1 del tenis colombiano

En su mejor año tenístico, la paisa de 25 años se afianzó como la número uno del tenis colombiano. Actualmente ocupa el puesto 49 del ranking de la WTA (llegó a estar en la casilla 46 el 13 de octubre de 2025, el mejor registro de su carrera). Este año jugó tres finales, todas en México, donde logró conquistar un título. Se convirtió en jugadora profesional a los 17 años, luego de incursionar en esta disciplina desde niña en Medellín, inspirada por su ídolo Rafael Nadal. En la actualidad reside en Estados Unidos y es dirigida por Mauricio Hadad.

Vargas, rey de la crono

Walter Vargas se consolida como el mejor contrarrelojero de América. El nacido en El Carmen de Viboral hace 33 años, se consagró campeón panamericano en Uruguay, fue 14° en el Campeonato Mundial en Ruanda y ganó en los Juegos Bolivarianos en Lima. Gracias a sus condiciones acaba de renovar su contrato con el Team Medellín, con el que además viene brillando en cada carrera en la que participa.

Isabella, la sirena de 2025

La nadadora Isabella Bedoya Calle fue reconocida como la mejor deportista de la Liga de Natación de Antioquia 2025. Entre los logros más destacados de la deportista se encuentran la medalla de oro con récord en los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción, tres medallas de oro en los Juegos Bolivarianos y tres preseas doradas en los Campeonatos Panamericanos Júnior realizados en Medellín.

Guaitoto, ya vuela en atletismo

Déiner Guaitoto, de 19 años, fue elegido como el mejor deportista del año de la Liga de Atletismo de Antioquia. El nacido en Carepa fue campeón nacional sub-20 en 100 y 200 metros, y panamericano sub-20, a la vez en la capital colombiana, en 100, 200 y relevos 4x100. Allí hizo la mejor marca del torneo, en 200 m, con 21,03 segundos. En femenino brilló María Camila Maturana, campeona panamericana sub-20 en las pruebas de 100 y 200 metros, y reina sudamericana en 100, 200 y relevos 4x100.

Emiliana, figura del jiu-jitsu