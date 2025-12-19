Vea aquí la transmisión en vivo del cometa 3I/ATLAS en su paso más cercano a la Tierra

El cometa interestelar 3I/ATLAS alcanzará el 19 de diciembre su punto de máxima aproximación a la Tierra, a una distancia estimada de 270 millones de kilómetros. El evento no implica ningún riesgo para el planeta, pero sí marca un momento clave para la investigación astronómica, al tratarse de un objeto procedente de fuera del sistema solar que solo pasará una vez por el vecindario terrestre. Lea también: Por qué la ONU investiga el cometa interestelar 3I/ATLAS De acuerdo con la información divulgada por la Agencia Espacial Europea (ESA) y recogida por DW, esta distancia equivale a casi el doble del promedio que separa a la Tierra del Sol. Aunque pueda parecer cercana en términos astronómicos, es suficiente para descartar cualquier peligro físico. El interés científico, en cambio, es considerable: los astrónomos observan en 3I/ATLAS una oportunidad para estudiar material formado en otro sistema planetario.

Un visitante de otro sistema solar

El cometa fue descubierto el 1 de julio por el sistema ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), desde Río Hurtado, en Chile, cuando ya se encontraba en la órbita de Júpiter. Según las agencias espaciales, se formó en otro sistema solar y fue expulsado al espacio interestelar, iniciando un viaje de millones de años antes de llegar, de manera transitoria, al sistema solar. Tras este paso, continuará su trayectoria y no volverá.

Se trata apenas del tercer objeto interestelar detectado hasta ahora. El primero fue ‘Oumuamua, observado en 2017, y el segundo, 2I/Borisov, en 2019. Todos ellos han sido considerados piezas clave para entender cómo se forman planetas y cuerpos menores más allá del sistema solar. En palabras del investigador del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC, Josep Maria Trigo-Rodríguez, este visitante podría ser “una especie de eslabón perdido, un objeto prístino que escapó de su sistema planetario hace miles de millones de años”. Los estudios preliminares sugieren, además, que 3I/ATLAS podría ser excepcionalmente antiguo. Astrónomos de la ESA consideran que podría tener hasta 3.000 millones de años más que el sistema solar, cuya edad se estima en 4.600 millones de años, basándose en el análisis de su trayectoria. Esta antigüedad convertiría al cometa en uno de los objetos más antiguos jamás observados. Entérese de más: El cometa 3I/ATLAS y el mito de sus “señales” extraterrestres Desde su detección, múltiples instrumentos han seguido su evolución. Telescopios espaciales como Hubble y James Webb, así como misiones como Mars Express, el observatorio solar SOHO, el satélite Tess y la sonda europea Juice, han centrado sus observaciones en el cometa. El objetivo es conocer su composición y su comportamiento al atravesar el entorno solar. Tal y como explicó el científico planetario del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la Nasa Gerónimo Villanueva, este tipo de observaciones “abre una ventana a cómo se forman los planetas fuera del sistema solar”.

Uno de los resultados más recientes es un estudio liderado por Trigo-Rodríguez y publicado en el repositorio arXiv, aún pendiente de revisión por pares, en el que se plantea que el cometa podría estar experimentando criovolcanismo —volcanes de hielo en erupción—, lo que explicaría el aumento de brillo observado cuando se acercó al Sol en octubre. “Lo que le hace diferente de otros cometas es que está experimentando procesos de alteración acuosa”, señala el astrofísico, al describir la interacción del objeto con agua y otros volátiles.

Qué se sabe sobre su observación desde la Tierra