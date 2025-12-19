Fanny Sanín, entre lo mejor del arte en 2025, según The New York Times

La artista colombiana Fanny Sanín fue incluida por The New York Times en su lista de lo mejor del arte en 2025, un reconocimiento que destaca su trayectoria y su aporte al arte abstracto y geométrico a nivel internacional. La mención fue hecha por el crítico Holland Cotter, quien resaltó su más reciente exposición Geometric Equations, presentada en la Americas Society de Nueva York, como una de las muestras más relevantes del año.
En su balance anual sobre el panorama artístico, Cotter subrayó el “salto audaz” de Sanín desde el expresionismo gestual hacia la abstracción geométrica, y describió su obra como una fuente de “alegría óptica”, capaz de dialogar con la arquitectura, los textiles y los íconos devocionales a través de una paleta sobria y envolvente.