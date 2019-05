Condena en primera instancia al alcalde de Bello: 6 años y 10 meses

El Juez 20 Penal del Circuito de Medellín declaró a César Suárez Mira, alcalde de Bello, culpable de los delitos de falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. En consecuencia, lo condenó a 6 años y 10 meses de prisión domiciliaria, con el pago de una fianza de $4.140.000.

Asimismo, el juez compulsó copias a la Gobernación de Antioquia para que suspenda al mandatario que está en ejercicio.

Cabe apuntar que este fallo es de primera instancia y que la defensa del mandatario podrá apelar el fallo en la próxima audiencia, programada para el próximo 6 de junio. Los apoderados no pudieron interponer el recurso porque la audiencia de este miércoles fue suspendida. Mientras tanto Suárez Mira podrá seguir ejerciendo su cargo.

La sentencia fue leída este miércoles en el Palacio de Justicia de Medellín. El mandatario estuvo presente solo durante la mitad de la diligencia, aunque sus abogados sí permanecieron todo el tiempo.

Durante la exposición de motivos, el juez confirmó que Suárez no culminó sus estudios de bachillerato, pues se retiró cuando cursaba octavo grado en 1978. En 1997 el hoy alcalde de Bello inició sus estudios de derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia y presentó el diploma de un colegio llamado Bolívar que ya no existe.

El no ser bachiller no es un impedimento para ser elegido alcalde y mucho menos para ejercer el cargo. No obstante, la presunta falsificación del título, de acuerdo con la Fiscalía, habría provocado que Suárez incurriera en irregularidades en los trámites para asumir cargos en el Concejo de Bello, el Consejo Superior de la Judicatura y la Contraloría Departamental de Antioquia.

Así fue el proceso

Suárez Mira fue capturado por agentes del CTI, en su propio despacho en diciembre de 2016 para que respondiera por cargos de falsedad ideológica en documento público, uso de documento público falso, falso testimonio y fraude procesal, por lo que tuvo que separarse de su cargo. La Gobernación de Antioquia nombró un alcalde provisional.

El 3 de diciembre de 2016 el Juzgado Sexto Penal Municipal de Medellín le otorgó al mandatario prisión domiciliaria, determinación que mantuvo -—no obstante la solicitud de libertad por parte de la defensa— hasta el 13 de septiembre de 2017 cuando el Juzgado 41 Penal ordenó levantar la medida de aseguramiento. Entonces, Suárez retomó su cargo como alcalde de Bello, el cual continúa ejerciendo.