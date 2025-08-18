Talleres de duelo, un espacio para el dolor y la muerte en el Cementerio Museo de San Pedro

El día del taller, en el cementerio también se celebra un cumpleaños. La música, que suena durísimo, marca el camino hasta la tumba. Suena Divino: Hay una lágrima/Que cae sobre tu tumba, lo único que hago es recodar/Hay momentos en mi corazón que nunca voy a olvidar/Hoy voy a llorar/Hay una lagrima.
Le puede interesar: “Latinoamérica está produciendo a algunos de los fotógrafos más increíbles del mundo”
Hay más de 10 personas alrededor de la tumba, todas vestidas de blanco, casi todas mujeres que canta y lloran. Están celebrando el cumpleaños de una mujer que vivió poco más de 30 años, y que en un par de días va a cumplir un año muerta. Entre una canción y otra se escucha la voz de una mujer que le habla a la tumba, sollozando, no se entiende lo que dice, pero sí lo que siente, un dolor absoluto que solo se conoce por la muerte.
“Es mentira que el tiempo pasa. El tiempo se atora. Hay un cuerpo inerte aquí atrancado entre los goznes y los pernos del tiempo, que suspende el ritmo y la secuencia. No hemos crecido. Nunca creceremos. Nuestras arrugas son artificiales, indicios apenas de las vidas que pudimos haber vivido pero que se fueron a otro lugar”, escribe Cristina Rivera Garza en El Invencible verano de Liliana, el libro que cuenta el feminicidio de su hermana.
Eso es el duelo, el proceso de adaptación a la pérdida, a esa vida que ya no fue. Un proceso único, individual.
–El duelo se vive de muchas maneras, pero siempre de manera subjetiva. Yo siempre digo que hay que amasarlo, expresarlo, tocarlo, acunarlo y ahí si soltarlo. Algo que buscamos siempre es comprender la vida y la existencia de ese ser que ya no está de una manera significativa –dice Lina Flores, psicóloga y coordinadora del programa de acompañamiento en duelo del Museo Cementerio San Pedro.