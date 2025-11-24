Así se reencontraron una madre y su hijo a los que había separado el conflicto en Urabá hace 23 años

A Yoneider Martínez Úsuga y a su mamá, Luz Esneida Úsuga, los separó el conflicto armado hace 23 años, cuando él solo tenía dos años. Desde entonces el uno había figurado como desaparecido para la otra y viceversa, y no sabían si estaban con vida, pero acaban de reencontrarse en Urabá.

Le recomendamos leer: Por un sueño hallaron los cuerpos de un padre y su hija en el Urabá antioqueño: llevaban 26 años desaparecidos

El inicio de toda esta historia ocurrió porque, siendo menor de edad, Luz Esneida había sido vinculada a un grupo armado y en sus filas tuvo a Yoneider. Si bien hizo todo lo posible por cuidarlo, debió dejarlo bajo el cuidado de su madre a los tres meses de su alumbramiento, hasta que un día los abuelos paternos se hicieron cargo del niño, cuando este tenía ya dos años; sin embargo, ambas familias perdieron contacto debido a condiciones de seguridad derivadas de la violencia y a que sufrieron varios desplazamientos forzados.

La mujer se reincorporó años después a la vida civil, sin saber el paradero de su hijo. Ahí fue que comenzó en compañía de la abuela, Gloria, una búsqueda que al principio fue solitaria y silenciosa pero posteriormente se unieron a la asociación de buscadoras del Sur de Urabá que en la actualidad se conocen como Colibríes por la Verdad y la Vida y a través de esa organización realizaron la solicitud ante la UBPD.

Esta entidad comenzó las diligencias apoyada en los medios legales que le asisten y en medio de la investigación, una funcionaria realizó un cruce de información y halló muchas coincidencias con una familia localizada en la Comunidad de Paz Las Camelias, localizada en el municipio de Carmen de Darién (Chocó). La felicidad fue inmensa porque pudieron constatar que el niño, ya convertido en un adulto de 25 años, estaba vivo.