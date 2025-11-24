“Encontré a la esposa de Petro de esa época con un arma dispuesta a matarlo”: Everth Bustamante sobre episodio con Petro en el 93; exesposa lo niega

Everth Bustamante, exsenador de la República, expuso en su libro un episodio de principios de los 90, cuando él estaba en la misma colectividad política que Gustavo Petro; un día que llegó a la casa de su copartidario, por advertencia de uno de sus escoltas, encontró al hoy Presidente “en una situación muy delicada”. Según relata, Petro estaba en un estado muy complicado y cuando llegó encontró a su esposa de ese momento, Mary Luz Herrán, “con un arma dispuesta a matarlo porque había llegado en unas condiciones totalmente deplorables frente a sus hijos”. Le puede interesar: Los millonarios contratos militares del Gobierno Petro que están en la mira por sobrecostos y fallas Petro y Bustamante pertenecían a la Alianza Democrática M-19, partido creado de la desmovilización de la guerrilla con del M-19. El hoy mandatario era representante a la Cámara y Bustamante ocupaba una curul en el Senado de la República. Fue entonces cuando ocurrió el suceso que le “marcó profundamente” su percepción. En entrevista con la revista Semana afirmó que “ese fue uno de los episodios que más me llevó a distanciarme de Petro”.

La versión de Bustamante

En dicha entrevista, quien sería luego un férreo uribista, narró cómo la mañana de un sábado, uno de sus escoltas habría llegado a su residencia visiblemente preocupado y le advirtió que enfrentaba una situación muy compleja. “Senador, estoy en una situación muy delicada. El representante Petro está en una situación incontrolable en su apartamento”, le habría dicho el escolta. En ese momento, el excongresista Petro vivía en un pequeño apartamento ubicado en la carrera octava, entre las calles 59 y 60 en Bogotá. Bustamante dijo que al llegar se encontró con una escena muy difícil: la exesposa de Gustavo Petro sostenía un arma y estaba dispuesta a utilizarla porque el entonces congresista había llegado su vivienda en condiciones lamentables, frente a sus propios hijos. Además, como si esto no fuera suficiente, asegura que estaba acompañado de “compañías similares a las mencionadas por Álvaro Leyva sobre el caso de París (drogas)”, sobre lo cual no hay pruebas hasta ahora más allá de los testimonios. Aún así, en entrevistas radiales, el excongresista dijo que recordando ese episodio se había encontrado con un Gustavo Petro del que “era evidente que había consumido droga y alcohol”. Según Bustamante, “desde el punto de vista personal, eso fue lo que más me decepcionó de Petro. Eso indica que no hay principios, no hay ética, no hay respeto por la familia”. Y que en retrospectiva, pensó en declaraciones posteriores como la de “yo no lo crié” refiriéndose a su hijo mayor, Nicolás, quien actualmente es acusado de varios delitos; ese patrón, dice el autor y política, se conecta con “la falta responsabilidad en su familia”. Y aseguró que al Presidente en este libro que publicó, solo quiso dedicarle “pocas páginas” al final. “No quise contaminar el texto con conductas tan cuestionadas”, dijo, afirmando que “todo lo que toca Petro lo contamina”.

La esposa de ese momento del actual jefe de Estado, Mary Luz Herrán, negó lo dicho por Bustamante. Herrán desmintió con firmeza la versión del exsenador que habría tenido lugar en el año 1993. “No es cierto. Es falso lo que dice Bustamante”, precisó al ser consultada por varios medios tras esa revelación del excongresista. Explicó que desde su salida de la guerrilla del M-19 “no volví a tener un arma de fuego”, por lo que considera imposible la escena que le atribuye. “Cuando yo salí de la cárcel distrital de Ibagué, Gustavo Petro fue quien me recogió y me fui a vivir con él”, dijo. Sobre ese periodo, añadió un detalle clave para contradecir la ubicación mencionada por Bustamante: “Vivimos en la Carrera 11 N.º 61-60; no es en la 58, como dice Bustamante. Era un apartamento dúplex, que contaba con tres habitaciones”. Y remató: “Eso que cuenta Everth Bustamante nunca pasó. Eso es para denunciarlo. Es calumnia. No ocurrió. No tuve un arma y, si la hubiera tenido, no habría hecho eso. Él es el papá de mis hijos y siempre lo he defendido. Es totalmente falso”. Sin embargo, es un suceso llamativo, ya que no es primera vez en la que se le atribuyen a Petro sucesos relacionados con supuestos consumos de alcohol y drogas, como lo expresó el excanciller Álvaro Leyva en una carta dirigida al mandatario en el pasado mes de abril de este año, en dónde dijo que “fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción”, entre otras revelaciones. Fue entonces cuando ocurrió el suceso que le “marcó profundamente” su percepción sobre el hoy mandatario de Colombia. En entrevista con la revista Semana afirmó que “ese fue uno de los episodios que más me llevó a distanciarme de Petro”.

