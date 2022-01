La disputa jurídica llevaba varios años en curso. El demandante en cuestión es Jorge Hugo Elejalde, quien consideró que Guerra había cometido varias irregularidades . Entre ellas, que había excedido el tope de inversión en su campaña para llegar al Concejo en 2015, cosa que el Consejo de Estado no admitió. Para el alto tribunal no hubo tal exceso en el tope.

El concejal, entonces, estuvo presente y tomó parte en los debates que promovieron bajar la carga tributaria para los propietarios de apartamentos construidos por CDO. El demandante argumentó que Guerra Hoyos solo se declaró impedido al final, pero que durante dos años no hizo el trámite legal para declararse impedido como lo contempla el reglamento interno de la corporación. Es decir, al final Guerra Hoyos terminó beneficiando a su hija como propietaria con la aprobación de ese acuerdo.

Elejalde, el demandante, emitió un comunicado de prensa después del fallo del Consejo de Estado. “De conformidad con lo previsto en la Constitución y la ley, los efectos de la pérdida de investidura son que Bernardo Alejandro Guerra Hoyos queda inhabilitado de por vida para ser concejal, alcalde, diputado y gobernador, siendo la sanción más grave que puede recibir un miembro de una corporación pública”, reza el comunicado.

Consultado al respecto, Guerra aseguró que el Consejo de Estado “desestimó una docena de acusaciones en mi contra”. Para el exconcejal, su actuación no constituyó un conflicto de intereses: “Las normas y precedentes judiciales sobre la materia nos dan la razón en que no hay conflicto de interés cuando se trata de la defensa de intereses generales”, dijo el exconcejal. Y enfatizó en que el proyecto de acuerdo no beneficiaba a su hija, sino que se trató de una calamidad pública.

Para Guerra, los denunciantes actuaron en retaliación a unas denuncias que él había hecho sobre un desfalco en Indeportes, en donde estarían implicados familiares de los demandantes. “Es evidente que fue una retaliación”, aseveró.

Es importante recordar que la decisión del Consejo de Estado es de fondo y no ofrece recurso de apelación.