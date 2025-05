“Antioquia les compró pensión vitalicia a 3.000 adultos mayores con pobreza extrema”: Andrés Julián Rendón

“Será un bono pensional de $225.000 mensuales, que los pone inmediatamente por encima de la línea de pobreza extrema. Es decir, los sacamos de la pobreza. Son cerca de 3.000 personas. Alguien me decía que no podía imaginar cómo sobrevive alguien que cumpla con esas condiciones, y sí, pues milagrosamente viven en esas difíciles circunstancias”.

“A ellos todavía no les ha llegado. Usted recuerda que en campaña Gustavo Petro dijo que iba a ser de medio salario mínimo ($500.000 en ese entonces), y ahora bajó a $225.000. Pero nosotros no tenemos registro de que a ese grupo poblacional le hubiesen llegado con esa asignación”.

“No. Las veces que nos hemos visto él ha estado con su fijación en las vías del Toyo y nos toca siempre explicarle que eso no pasa ni por El Poblado ni por Llanogrande. Le hemos invitado a que la recorramos, creo que deberíamos hacer un esfuerzo muy grande en invitar a mucha gente por fuera de Antioquia a que conozca una región maravillosa como Urabá, a que conozca lo que va a implicar esa vía que nos ha significado un esfuerzo gigantesco a los antioqueños culminarla, porque la Nación no quiso honrar su obligación, y sobre todo lo que van a ser los puertos”.

“Ese trino es muy extraño por dos razones. Primero, porque me pide algo que no está en mis competencias, que les exija a las autoridades que le otorgaron licencias de distinto orden al Puerto que las cumplan. Segundo, es como si tuviera un fastidio porque el puerto de Antioquia fuera bien, el puerto ha honrado todas las licencias, las que les ha dado la Anla y las de Corpourabá”.

Es decir, ahí podría haber una fuente de financiación con estricta vigilancia de la Anla para resolver problemas de saneamiento básico que son bastante evidentes en Urabá, para que él le cumpla a esa región. A él le correspondería dedicarse a buscar un recurso, porque por lo menos hay una fuente de financiación definida, y no a torpedear un proyecto que nos llena a todos de orgullo y satisfacción, y que será muy potente no solo para Antioquia, sino para el país”.

“Yo nunca he recibido una llamada del Presidente”.

“Del ministro de Defensa actual, sí. He hablado con él tres o cuatro veces”.

Eso lo que necesariamente implica es que al estar bajo una sombrilla de impunidad con cese al fuego o con suspensión de operaciones, le dificulta muchísimo la tarea operativa a la fuerza pública. A un soldado o a un policía le queda muy difícil a la distancia visualizar quién está al frente, si está cobijado por la Paz Total, por el decreto de cese al fuego, o si lo puede enfrentar, sobre todo, si usted no tiene un Gobierno que lo lidere, que le dé confianza, que le dé garantías jurídicas”.

El Presidente, en lugar de haberlos detenido y habernos ahorrado el dolor y la sangre que han generado desde entonces, los convirtió en gestores. La paz no se logra negociando con el crimen, la paz solo se impone con seguridad, justicia, con oportunidades sociales. El crecimiento que han tenido en todo el país los distintos grupos armados organizados en este gobierno ha sido realmente triste porque nos ha vuelto a llevar a épocas bastante difíciles que creíamos ya superadas”.

“El túnel del Toyo arrancó en 2015. Y los responsables de hacerlo eran la mitad de la Nación y la otra mitad el Municipio de Medellín y la Gobernación. La Alcaldía y la Gobernación terminaron su tarea, pero la Nación arrancó 4 años después y cuando llegó Petro dijo que no les iba a meter plata a las vías que eran para los ricos. No hubo poder humano que le hiciera entender que eso no pasaba por allá. Nos pudimos haber quedado todo el gobierno de él y parte del nuestro tratando de explicarle.

Opté por decirle: ‘Entrégueme los contratos a su cargo que yo termino las vías’, y ya nos dieron el primer contrato, lo recibimos en enero, iba en el 50%, ya lo llevamos en un avance de obra del 60%. En cualquier momento de la primera quincena de mayo nos deben entregar el segundo contrato. Con eso, la totalidad de la obra queda a cargo de la Gobernación, eso marcha bien y yo tengo la ilusión de que tal vez en el primer semestre del 2027 ya podamos transitar por el túnel más grande de América Latina”.