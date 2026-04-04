Hasta por 14 millones de pesos venden terrenos en el Cerro Quitasol, en Bello

La venta ilegal de lotes en el cerro Quitasol de Bello se le está saliendo de las manos a las autoridades. Durante los últimos meses, la Dirección de Espacio Público de Bello se embarcó en una ofensiva para cerrarle el paso a los particulares que están haciendo negocio en esa importante zona de reserva ambiental.
A pesar de los esfuerzos, desde ese municipio se emitió un llamado de auxilio a la Fuerza Pública y al Gobierno Nacional ante el riesgo al que se están exponiendo sus funcionarios por hacer cumplir la ley.