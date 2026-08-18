Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Por el terremoto, se restringe el paso al mirador del Cristo del Páramo en Sonsón

Los daños ocasionados por el terremoto del pasado 10 de agosto llevaron a la Alcaldía de Sonsón a restringir el ingreso a este sitio turístico y religioso.

  • El monumento histórico tiene diversa fracturas que deberán ser atendidas. Fotos: cortesía y Fundación Julio C. Hernández.
    El monumento histórico tiene diversa fracturas que deberán ser atendidas. Fotos: cortesía y Fundación Julio C. Hernández.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

El ingreso al Cristo del Páramo de Sonsón, uno de los monumentos patrimoniales del municipio, permanece prohibido debido a los daños ocasionados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Según informó el Periódico El Páramo, la Alcaldía restringirá el acceso mientras se realizan las reparaciones necesarias para garantizar la seguridad de visitantes y habitantes.

El sitio es uno de los principales atractivos turísticos y religiosos del municipio. El monumento de Cristo, construido en bronce e inaugurado en 1933, está ubicado a unos 2.800 metros sobre el nivel del mar, en la cima de la cordillera Central, y se encuentra aproximadamente a nueve kilómetros del casco urbano.

Entérese: Último balance del terremoto en Antioquia: 90 municipios afectados y 22 sedes de alcaldías con daños

La restricción hace parte del balance de afectaciones que dejó el sismo en Sonsón. De acuerdo con el alcalde, las inspecciones realizadas por ingenieros de la Administración Municipal y organismos de socorro identificaron daños en cinco edificios administrativos, dos iglesias y dos centros históricos, entre estos el cementerio y el Cristo del Páramo.

El Coliseo municipal fue uno de los escenarios con mayores afectaciones, luego de que parte de su cubierta colapsara. También fueron reportadas afectaciones leves en seis sedes educativas rurales y cuatro colegios.

En cuanto a las viviendas, el municipio reportó 53 afectadas en la zona urbana y 23 en el área rural. Una vivienda urbana tuvo que ser derribada, aunque no estaba habitada, mientras que otras cuatro viviendas rurales presentan daños graves.

La Alcaldía también señaló que no se han reportado personas fallecidas ni heridas en Sonsón como consecuencia del terremoto.

Las autoridades continuarán con las labores de evaluación y reparación de las estructuras afectadas. Mientras se determina que el Cristo del Páramo es seguro para los visitantes, el ingreso permanecerá restringido.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

El lugar, además de su importancia religiosa, es un punto de interés para el turismo de naturaleza por su bosque de niebla y su ubicación en la cordillera Central. Desde el mirador se pueden observar las vertientes de los ríos Magdalena y Cauca y, en días despejados, se pueden ver departamentos vecinos de Antioquia.

Lea más: Medellín ha evacuado 16 viviendas tras el terremoto, pero ninguna requiere demolición

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué está cerrado el ingreso al Cristo del Páramo en Sonsón?
El acceso a este monumento patrimonial y religioso fue prohibido por la Alcaldía de Sonsón debido a los daños estructurales causados por el terremoto del 10 de agosto. La medida se mantendrá de forma preventiva mientras los ingenieros realizan las evaluaciones técnicas y reparaciones necesarias.
¿Qué importancia turística e histórica tiene el Cristo del Páramo?
Inaugurado en 1933, es una imponente escultura de bronce ubicada a 2.800 metros sobre el nivel del mar en la cordillera Central. Además de su valor religioso, es un punto clave de turismo de naturaleza rodeado de bosque de niebla, desde cuyo mirador se divisan las cuencas de los ríos Magdalena y Cauca.
¿Qué otros edificios públicos e históricos resultaron dañados en Sonsón tras el sismo?
Las inspecciones oficiales confirmaron afectaciones en cinco edificios administrativos, dos iglesias y dos centros históricos (el cementerio municipal y el Cristo del Páramo). Asimismo, parte de la cubierta del Coliseo municipal colapsó por la fuerza del sismo.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos