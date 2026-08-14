Medellín ha evacuado 16 viviendas tras el terremoto, pero ninguna requiere demolición

En toda Medellín apenas se han ordenado 16 evacuaciones temporales de viviendas a raíz de los daños sufridos con ocasión del terremoto del lunes pasado, sin que hasta ahora haya ninguna orden de demolición por esa causa.

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Estas medidas son el resultado tangible de las 604 visitas que han realizado los funcionarios expertos para evaluar la situación en los distintos barrios después del movimiento telúrico que tiene a todo el país en estado de emergencia.

“No hay, hasta el momento, alguna infraestructura que sea de alto riesgo o que haya que demoler”, expresó el alcalde Federico Gutiérrez durante un recorrido que realizó este viernes por Carlos E. Restrepo y Laureles, los sectores de la capital antioqueño que más padecieron con el remezón.

“Todas las personas están en autoalbergue”, añadió el mandatario local.

En Carlos E. Restrepo, Gutiérrez dio un parte de tranquilidad, pues aunque se trata de un barrio construido a principios de la década de 1970, no muestran ningún riesgo estructural, si bien hay algunas fisuras.

En la mañana de este viernes, la administración municipal también había informado que, de la misma manera, viene inspeccionando los establecimientos educativos de carácter oficial en la ciudad, pues casi el 60 por ciento reportaron algún tipo de afectación luego del sismo. Esto, en cifras concretas, equivale a 250 de las 421 sedes educativas de carácter público que hay en la capital antioqueña.

No obstante, en la mayoría de los casos los daños son menores y no afectan el funcionamiento de los establecimientos respectivos, según reportó la Secretaría de Educación Distrital.

La Alcaldía indicó que desde el mismo momento en que sucedió la tragedia, a través de esta secretaría, ha hecho “acompañamiento y seguimiento a los establecimientos educativos oficiales para verificar las condiciones de sus espacios y priorizar el bienestar de estudiantes, docentes y demás integrantes de las comunidades educativas”.

En un comunicado de prensa informó también que solo dos colegios no están realizando sus actividades lectivas, aunque no precisó cuáles son estas y tres más tienen algunos espacios sin usar de forma temporal.

Mientras hacía el recorrido por la ciudad, Gutiérrez informó sobre la manera como la ciudad está ayudando a las demás ciudades que resultaron más dañadas por el sismo de hace cuatro días.

Detalló que un equipo de caninos y expertos adelanta labores en la Plaza de Bolívar, de Pereira, donde han recuperado dos cuerpos y continúan con la esperanza de hallar personas con vida.

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“Vamos a seguir haciendo un llamado a la solidaridad de nuestra gente. Esta es una tragedia que no es de ocho, ni de quince días, ni de un mes. Esto va para largo. Son miles y miles de viviendas destruidas, aparte de la tragedia que viven tantas familias con sus seres queridos que han perdido la vida o que están desaparecidos. Desde Medellín vamos a seguir acompañando el proceso y, por supuesto, sin descuidar la ciudad, sin descuidar las necesidades que tenemos”, añadió.

Fuera de lo anterior, desde acá salió una misión de 13 ingenieros voluntarios del sector privado para evaluar las edificaciones afectadas en Pereira y Manizales y de manera especial la torre occidental de la Catedral de esa ciudad.

Otra misión está desde este viernes en Cali, también con ingenieros y otros profesionales especializados y dotados de drones para inspeccionar las estructuras con mayor riesgo de colapso.

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