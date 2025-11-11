x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Autoridades confirmaron que cuerpo de mujer encontrado en el río Cauca, en Venecia, sí es el de la joven Emiliana Castrillón Herrera

El hallazgo se produjo en una parcelación del corregimiento Bolombolo, de Venecia, después de 10 días de su desaparición. Aquí le contamos detalles de como avanza la investigación.

  • Emiliana Castrillón Herrera (detalle), de 19 años, estaba desaparecida desde el 1 de noviembre en el municipio de Venecia. El cuerpo hallado el lunes en las aguas del río Cauca, en el corregimiento Bolombolo, era el de ella, según confrimación judicial. FOTOS: JULIO CÉSAR HERRERA Y CORTESÍA
    Emiliana Castrillón Herrera (detalle), de 19 años, estaba desaparecida desde el 1 de noviembre en el municipio de Venecia. El cuerpo hallado el lunes en las aguas del río Cauca, en el corregimiento Bolombolo, era el de ella, según confrimación judicial. FOTOS: JULIO CÉSAR HERRERA Y CORTESÍA
  • Esta fue la última imagen que se tuvo de Emiliana antes de su desaparición. Las autoridades buscan al hombre que la acompañaba para que dé claridades sobre lo sucedido. FOTO: CORTESÍA
    Esta fue la última imagen que se tuvo de Emiliana antes de su desaparición. Las autoridades buscan al hombre que la acompañaba para que dé claridades sobre lo sucedido. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

11 de noviembre de 2025
bookmark

En una de las orillas del río Cauca, el trabajador de una parcelación del corregimiento Bolombolo, municipio de Venecia, avistó algo extraño entre varios escombros y cuando se acercó, se encontró con que allí estaba el cuerpo de una mujer, por lo que se percató de alertar a las autoridades de lo ocurrido. Por algunas características del cuerpo se comenzó a esparcir el rumor de que era Emiliana Castrillón Herrera, la joven de 19 años que llevaba 10 días desaparecida, luego de ser vista por última vez con un hombre en la zona urbana de este municipio del Suroeste antioqueño.

El hallazgo se produjo en una parcelación de la vereda El Balzán, a una hora de la centralidad de este corregimiento, a las 3:50 de la tarde del pasado lunes. Los investigadores judiciales llegaron hasta el sitio y con apoyo del Cuerpo de Bomberos de Venecia recuperaron los despojos mortales de esta mujer, los cuales se encontraban en avanzado estado de descomposición debido a la cantidad de días que permaneció en este afluente.

Debido a esta condición, las autoridades no se aventuraron a decir tajantemente en un comienzo que se tratara de Emiliana y dejaron oficialmente el cuerpo sin identificar. Lo trasladaron a las instalaciones de Medicina Legal, en Medellín, para que con los equipos especializados puedan establecer plenamente la identidad de la fallecida y las posibles causas de su muerte.

En la mañana de este martes, mediante cotejo de huellas dactilares, las autoridades corroboraron plenamente que el cuerpo hallado sí era el de Emiliana y entregaron la información a las autoridades correspondientes.

De hecho, desde el Santuario San José, de Venecia, emitieron un comunicado de condolencias para los familiares y allegados para lamentar su muerte, a la espera de la confirmación oficial por parte del organismo forense.

Esta fue la última imagen que se tuvo de Emiliana antes de su desaparición. Las autoridades buscan al hombre que la acompañaba para que dé claridades sobre lo sucedido. FOTO: CORTESÍA
Esta fue la última imagen que se tuvo de Emiliana antes de su desaparición. Las autoridades buscan al hombre que la acompañaba para que dé claridades sobre lo sucedido. FOTO: CORTESÍA

“Con gran dolor elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y pedimos al Señor que conceda fortaleza, consuelo y esperanza a sus familiares y amigos en este momento de inmensa tristeza. Los sacerdotes del Santuario San José y toda la comunidad parroquial nos unimos en oración, confiando en que Emiliana descansa ya en los brazos de nuestro Padre Celestial”, señalaron.

Le puede interesar: Buscan a familiares de tres antioqueños desaparecidos en el marco del conflicto armado

Lo último que se supo de Emiliana antes de su muerte fue el 1 de noviembre, sobre las 9:00 de la noche, en la zona urbana de Venecia, cuando se vio caminando con un hombre, según los registros de una cámara de seguridad. Para ese momento lucía una falda azul celeste, una blusa blanca y unos tenis café.

Emiliana era estudiante de Veterinaria en el Politécnico Ciandco de Bello y acostumbraba viajar los fines de semana a Venecia para ver a su familia, hasta el día que se le perdió el rastro. Su desaparición causó extrañeza entre sus allegados, puesto que siempre acostumbraba a llegar puntual a su vivienda, fuera en Bello o en Venecia.

En medio de la inspección judicial, allegados a la mujer vieron uno de los tatuajes que tenía en uno de sus brazos, el cual se parecía a los que daban como referencia para su búsqueda.

Con base en los resultados forenses, las autoridades buscarán dar claridad sobre la muerte de esta mujer y la forma en la cual ocurrió. Así mismo, si se establece que se trató de un homicidio, se empezarán con las investigaciones para dar con los responsables, comenzando por la persona que quedó registrada en el video.

Entérese: ¿Dónde está Emiliana? Hasta con cámaras térmicas rastrean el paradero de joven de 19 años desaparecida en Venecia, Antioquia

Preguntas sobre la nota:

¿Cuándo desapareció Emiliana Castrillón Herrera?
Fue vista por última vez el 1 de noviembre, en la zona urbana de Venecia, acompañada de un hombre.
¿Cómo puede la comunidad colaborar en la investigación?
Informando a la Policía o Fiscalía sobre cualquier dato que ayude a esclarecer la desaparición o muerte de Emiliana.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida