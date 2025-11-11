Autoridades confirmaron que cuerpo de mujer encontrado en el río Cauca, en Venecia, sí es el de la joven Emiliana Castrillón Herrera

En una de las orillas del río Cauca, el trabajador de una parcelación del corregimiento Bolombolo, municipio de Venecia, avistó algo extraño entre varios escombros y cuando se acercó, se encontró con que allí estaba el cuerpo de una mujer, por lo que se percató de alertar a las autoridades de lo ocurrido. Por algunas características del cuerpo se comenzó a esparcir el rumor de que era Emiliana Castrillón Herrera, la joven de 19 años que llevaba 10 días desaparecida, luego de ser vista por última vez con un hombre en la zona urbana de este municipio del Suroeste antioqueño. El hallazgo se produjo en una parcelación de la vereda El Balzán, a una hora de la centralidad de este corregimiento, a las 3:50 de la tarde del pasado lunes. Los investigadores judiciales llegaron hasta el sitio y con apoyo del Cuerpo de Bomberos de Venecia recuperaron los despojos mortales de esta mujer, los cuales se encontraban en avanzado estado de descomposición debido a la cantidad de días que permaneció en este afluente.

Debido a esta condición, las autoridades no se aventuraron a decir tajantemente en un comienzo que se tratara de Emiliana y dejaron oficialmente el cuerpo sin identificar. Lo trasladaron a las instalaciones de Medicina Legal, en Medellín, para que con los equipos especializados puedan establecer plenamente la identidad de la fallecida y las posibles causas de su muerte. En la mañana de este martes, mediante cotejo de huellas dactilares, las autoridades corroboraron plenamente que el cuerpo hallado sí era el de Emiliana y entregaron la información a las autoridades correspondientes. De hecho, desde el Santuario San José, de Venecia, emitieron un comunicado de condolencias para los familiares y allegados para lamentar su muerte, a la espera de la confirmación oficial por parte del organismo forense.

Esta fue la última imagen que se tuvo de Emiliana antes de su desaparición. Las autoridades buscan al hombre que la acompañaba para que dé claridades sobre lo sucedido. FOTO: CORTESÍA

“Con gran dolor elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y pedimos al Señor que conceda fortaleza, consuelo y esperanza a sus familiares y amigos en este momento de inmensa tristeza. Los sacerdotes del Santuario San José y toda la comunidad parroquial nos unimos en oración, confiando en que Emiliana descansa ya en los brazos de nuestro Padre Celestial”, señalaron. Le puede interesar: Buscan a familiares de tres antioqueños desaparecidos en el marco del conflicto armado Lo último que se supo de Emiliana antes de su muerte fue el 1 de noviembre, sobre las 9:00 de la noche, en la zona urbana de Venecia, cuando se vio caminando con un hombre, según los registros de una cámara de seguridad. Para ese momento lucía una falda azul celeste, una blusa blanca y unos tenis café. Emiliana era estudiante de Veterinaria en el Politécnico Ciandco de Bello y acostumbraba viajar los fines de semana a Venecia para ver a su familia, hasta el día que se le perdió el rastro. Su desaparición causó extrañeza entre sus allegados, puesto que siempre acostumbraba a llegar puntual a su vivienda, fuera en Bello o en Venecia.

En medio de la inspección judicial, allegados a la mujer vieron uno de los tatuajes que tenía en uno de sus brazos, el cual se parecía a los que daban como referencia para su búsqueda. Con base en los resultados forenses, las autoridades buscarán dar claridad sobre la muerte de esta mujer y la forma en la cual ocurrió. Así mismo, si se establece que se trató de un homicidio, se empezarán con las investigaciones para dar con los responsables, comenzando por la persona que quedó registrada en el video.



Entérese: ¿Dónde está Emiliana? Hasta con cámaras térmicas rastrean el paradero de joven de 19 años desaparecida en Venecia, Antioquia



Preguntas sobre la nota: