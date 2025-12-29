Las grandes pérdidas para la cultura y el deporte mundial en 2025

El año comenzó con una muerte muy sentida para la música latinoamericana con la partida, el 1 de enero, del cantante argentino Leo Dan a sus 82 años. Y con él comenzaron las despedidas de personajes tan significativos y que dejaron legados tan inmensos en el arte, la cultura, la actuación, la música, la moda y los deportes. Una de las pérdidas más sentidas en el mundo fue la del Papa Francisco, el pontífice quien falleció en su casa, la residencia de Santa Marta, en Roma tras varias estancias en el hospital. Justo un día antes de su fallecimiento –el Domingo de Resurrección– hizo su última aparición pública, al impartir la bendición urbi et orbi tras la misa de Pascua en la Plaza de San Pedro. El mundo del cine este año ha lamentado la ausencia de grandes nombres que marcaron toda una época con sus creaciones e interpretaciones: desde el director David Lynch hasta los actores Gene Hackman, Diane Keaton, Robert Redford y recientemente Rob Reiner y Brigitte Bardot.

En Colombia también se fueron grandes nombres de la actuación como Carlos Barbosa y Gustavo Angarita o de la música como Wilson Manyoma y Carmenza Duque. Y la salsa perdió a leyendas como Rafael Ithier, Eddie Palmieri y Papo Rosario. Quizá una de las muertes que más impresionaron el en deporte fue la de Diogo Jota y su hermano André, ambos fallecieron tras un grave accidente de tránsito que conmocionó al fútbol, en especial al equipo de Jota, el Liverpool, que justo el pasado fin de semana le hizo un homenaje con sus hijos y esposa presentes. Este es un resumen de esas grandes luminarias que dejaron su arte y su talento como ejemplo al mundo y cuyo legado, sin duda, será eterno.

Lo que perdió el cine, la televisión, la música, el activismo y el entretenimiento

De izquierda a derecha en la primera línea: David Lynch, Paquita la del barrio, Gene Hackman, Wilson Manyoma. Segunda línea: Val Kilmer, Rubby Pérez, Ozzy Osbourne y Mario Vargas Llosa. Tercera linea: Robert Redford, Diane Keaton, Jane Goodall y Gustavo Angarita. Todos fallecidos en 2025. FOTOS Cortesía, Colprensa, Getty y EL COLOMBIANO.

16 de enero

David Lynch

Director de cine

Uno de los directores de cine independiente más importante de la industria falleció a los 78 años a causa de un paro cardíaco y una enfermedad pulmonar que ya padecía. Puede leer: David Lynch, el gran promotor de la Meditación Trascendental en el mundo 17 de febrero

Paquita la del barrio

Cantante

La voz más reconocida del despecho en América Latina falleció a sus 78 años tras varias semanas con quebrantos de salud. Rata de dos patas, uno de sus más grandes éxitos. 18 de febrero

Gene Hackman

Actor

Fue hallado muerto, a sus 95 años, junto con su esposa Betsy Arakawa. El falleció debido a “antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva” y “cambios hipertensivos crónicos severos en los riñones”. Ella por hantavirus.

20 de febrero

Wilson Manyoma

Cantante

Murió a sus 73 años una de las voces más representativas de la música tropical colombiana, a quien se le recuerda por interpretar éxitos como El preso, Los charcos o Mi libertad. 1 de abril

Val Kilmer

Actor

El antagonista de Tom Cruise –en la famosa película Top Gun– falleció a sus 65 años de neumonía tras la lucha de varios años contra un cáncer de garganta. 8 de abril

Rubby Pérez

Cantante

Tras el colapso del techo de una discoteca en República Dominicana falleció una de las mejores voces del merengue de dicho país quien estaba cantando en el lugar. Tenía 69 años.

13 de abril

Mario Vargas Llosa

Escritor

El escritor peruano, premio Nobel de Literatura en 2010, falleció en Lima, Perú, a causa de una neumonía. Fue candidato presidencial en su país, tenía 89 años.

21 de abril

Jorge Mario Bergoglio

Papa Francisco

El Vaticano confirmó que la muerte del Papa Francisco ocurrió a las 7:35 de la mañana del 21 de abril tras un derrame cerebral, un coma y un colapso cardiocirculatorio irreversible. El primer papa latinoamericano tenía 88 años y su pontificado marcó una era para los católicos gracias a su manera progresista de liderar a los más de 1.400 millones de fieles en el mundo.

22 de julio

Ozzy Osbourne

Músico

El cantante, músico y compositor inglés, vocalista de la banda Black Sabbath y uno de los pioneros del hard rock, falleció a los 76 años por un fallo cardiaco y tras años de enfermedades crónicas y degenerativas.

24 de julio

Hulk Hogan

Luchador y actor

Una de las leyendas estadounidenses de la lucha, y quien también incursionó en la actuación, falleció a sus 71 años de un paro cardiaco.



6 de agosto

Eddie Palmieri

Músico

Toda una leyenda del piano, la salsa y el jazz, murió a los 88 años en su casa de Nueva Jersey tras una larga enfermedad que lo aquejaba.



4 de septiembre

Giorgio Armani

Diseñador

El gran diseñador de modas italiano falleció a los 91 tras una larga enfermedad. A Armani se le atribuye una estética italiana que le dio la vuelta al mundo. 16 de septiembre

Robert Redford

Actor y director

Uno de los rostros más emblemáticos del cine (actuó en más de 50 producciones) falleció mientras dormía en su casa de Sundance, Utah, a la edad de 89 años.​ 1 de octubre

Jane Goodall

Primatóloga y activista ambiental

La célebre primatóloga murió a los 91 años por causas naturales en California, Estados Unidos, mientras realizaba una gira de conferencias, según informó el Instituto Jane Goodall. Justo en 2024 estuvo en Medellín.

11 de octubre

Diane Keaton

Actriz

Una neumonía fue la causa de la muerte de la actriz de 79 años reconocida por sus papeles en las películas de Woody Allen y en el El padrino. 17 de octubre

Gustavo Angarita

Actor

Uno de los actores más queridos de la televisión colombiana falleció a los 83 años tras tras luchar contra el cáncer. Su legado marcó la televisión y el teatro nacional. Participó en producciones como La casa de las dos palmas, La Potra Zaina, Un ángel llamado azul, Chepe Fortuna y La estrategia del Caracol. 6 de diciembre

Rafael Ithier

Músico

El legendario músico puertorriqueño, y fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, falleció a sus 99 años por complicaciones de salud. Días después murió Papo Rosario. 14 de diciembre

Rob Reiner

Director de cine

El cineasta y actor Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron hallados muertos en su mansión en el vecindario de Brentwood. El hijo de la pareja, Nick Reiner, sería el sospechoso de este asesinato. 28 de diciembree

Brigitte Bardot

Actriz y activista

La legendaria actriz francesa, icono del cine, defensora de la causa animal y conocida por sus comentarios polémicos, murió este domingo a los 91 años, tras décadas alejada del estrellato.

El deporte perdió a varios ídolos

De izquierda a derecha, arriba: Diojo Jota, George Foreman y Miguel Ángel Russo. Abajo: Hugo Gatti, Antonio Lima y Roberto Buitrago. FOTOS Getty y archivo.

2 de enero

Ágnes Keleti

Exgimnasta

Fue la medallista olímpica viva de mayor edad al fallecer, a los 103 años por una pulmonía. Ganó diez medallas olímpicas entre Helsinki 1952 y Melbourne 1956. Inició la gimnasia a los 16 años, fue campeona de Hungría en 1938 y sufrió persecución por ser judía durante la Segunda Guerra Mundial, de la que logró escapar cambiando su identidad.

5 de enero

Juan Manuel Villa

Exfutbolista

El Real Zaragoza despidió a una de sus grandes leyendas, integrante de la mítica delantera de los “Cinco Magníficos”. Disputó 233 partidos con el club entre 1962 y 1971, marcó 77 goles. Además, formó parte de la selección española campeona de la Eurocopa de 1964.



4 de febrero

Antonio Lima

Exfutbolista

Falleció a los 83 años. Jugó diez años en el Santos, disputó cerca de 700 partidos junto a Pelé, integró la selección brasileña y participó en el Mundial de 1966. También pasó por Fluminense, Club Jalisco y Portuguesa Santista, donde se retiró en 1976. 27 de febrero

Boris Spassky

Ajedrecista

Falleció a los 88 años, dejando una huella imborrable en el ajedrez. Fue campeón del mundo en 1969 tras vencer a Tigran Petrosian, aunque también es recordado por perder el título ante Bobby Fischer en 1972 en la histórica “partida del siglo”. Ganó 13 medallas en Olimpiadas de ajedrez con la URSS y solo perdió una de 45 partidas disputadas. 18 de marzo

Wlamir Marques

Exbasquetbolista

Murió a los 87 años en São Paulo. Apodado “el platillo volador”, jugó como pívot, ala y base, y fue líder de la generación que logró dos campeonatos mundiales (1959 y 1963), dos subcampeonatos (1954 y 1970) y dos bronces olímpicos (1960 y 1964).



21 de marzo

George Foreman

Exboxeador

Doble campeón mundial de los pesos pesados (1973 y 1994), fue uno de los mejores pegadores. Destacó por derrotar a Joe Frazier y sorprender a Michael Moorer a los 45 años. Su pelea más recordada fue contra Muhammad Ali en 1974, la “pelea del siglo”, donde perdió en el octavo asalto. Se retiró en 1977, regresó en 1987 y ganó su segundo título mundial frente a Evander Holyfield en 1991.

10 de abril

Leo Benhakker

Técnico de fútbol

Murió a los 82 años. Fue entrenador del Real Madrid, con el que ganó tres Ligas consecutivas entre 1986 y 1989, además de una Copa del Rey y dos Supercopas. 20 de abril

Hugo Gatti

Exportero

La icónica leyenda del fútbol argentino, falleció a los 80 años tras complicaciones por una neumonía bilateral y problemas cardíacos y renales derivados de una caída que le causó una fractura de cadera meses antes.



3 de julio

Diogo Jota

Futbolista

Murió junto a su hermano André Silva en un accidente de tránsito en el noroeste de España, cuando el auto en el que viajaban se salió de la vía y se incendió. El delantero portugués se había casado once días antes y era padre de tres hijos. Su técnico en Liverpool, Arne Slot, lo recordó como un “campeón” en su último mes de vida: para su familia, para Portugal tras ganar la Liga de Naciones y para el club al conquistar la Premier League.