Las grandes pérdidas para la cultura y el deporte mundial en 2025

El año comenzó con una muerte muy sentida para la música latinoamericana con la partida, el 1 de enero, del cantante argentino Leo Dan a sus 82 años. Y con él comenzaron las despedidas de personajes tan significativos y que dejaron legados tan inmensos en el arte, la cultura, la actuación, la música, la moda y los deportes.
Una de las pérdidas más sentidas en el mundo fue la del Papa Francisco, el pontífice quien falleció en su casa, la residencia de Santa Marta, en Roma tras varias estancias en el hospital. Justo un día antes de su fallecimiento –el Domingo de Resurrección– hizo su última aparición pública, al impartir la bendición urbi et orbi tras la misa de Pascua en la Plaza de San Pedro.
El mundo del cine este año ha lamentado la ausencia de grandes nombres que marcaron toda una época con sus creaciones e interpretaciones: desde el director David Lynch hasta los actores Gene Hackman, Diane Keaton, Robert Redford y recientemente Rob Reiner y Brigitte Bardot.