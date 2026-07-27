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Demuelen cuatro casas ilegales en el Cerro Quitasol tras estafa con lotes públicos en Bello

Las construcciones estaban levantadas sobre un predio del municipio en el sector El Caramelo. Dos familias fueron desalojadas y una persona fue capturada durante el operativo tras un altercado con la Policía.

  • La Alcaldía insistió en que los inmuebles fueron vendidos por terceros de manera irregular. Foto: cortesía.
    La Alcaldía insistió en que los inmuebles fueron vendidos por terceros de manera irregular. Foto: cortesía.
El Colombiano
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hace 3 horas
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La Alcaldía de Bello realizó este lunes 27 de julio un operativo para recuperar cuatro predios ocupados ilegalmente en el sector El Caramelo, del barrio Niquía, en las faldas del cerro Quitasol.

Demolieron cuatro construcciones levantadas sobre un terreno de propiedad del municipio destinado como zona verde para uso de la comunidad.

Durante la diligencia, dos de las viviendas estaban habitadas y sus ocupantes fueron desalojados con acompañamiento institucional, mientras que una persona fue capturada luego de protagonizar un altercado con uniformados de la Policía.

Entérese: Bello, en alerta por incendios forestales en plena celebración de las Fiestas del Cerro Quitasol

La intervención se realizó en cumplimiento de una orden policial por ocupación indebida del espacio público. Contó con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Secretaría de Inclusión, la Personería de Bello, la Dirección de Espacio Público, la Secretaría de Movilidad, la Policía Nacional y los grupos especializados Undemo y DMA.

Según explicó el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, Wber Zapata, las familias habían sido advertidas desde comienzos de este año de que los terrenos pertenecían al municipio y no podían ser ocupados.

“Unas personas inescrupulosas le vendieron a cuatro familias un lote para construir en predios que son del municipio. Desde enero les hemos venido advirtiendo que no debían hacer estas construcciones, pero hicieron caso omiso a la orden de Policía”, señaló el funcionario.

De acuerdo con la Administración Municipal, antes del operativo se realizaron visitas de caracterización de los habitantes, se incautaron materiales de construcción, se socializó la oferta institucional y se notificó a las familias sobre la imposibilidad legal de ocupar ese bien público.

Tras la demolición, el municipio aseguró que el espacio será recuperado para el disfrute de la comunidad, luego de que vecinos denunciaran reiteradamente la ocupación irregular del terreno e incluso amenazas provenientes de grupos delincuenciales.

El secretario Zapata lamentó que varias familias hayan perdido las inversiones realizadas en las viviendas y reiteró el llamado a verificar la situación jurídica de los terrenos antes de comprarlos.

“Es doloroso como institución. Invitamos a la ciudadanía a que no se deje engañar y no compre en predios privados o del municipio sin verificar primero la legalidad de esos terrenos”, afirmó.

El operativo se suma a las acciones que la Alcaldía viene adelantando este año para frenar el loteo ilegal en el municipio, una práctica que ha cobrado fuerza principalmente en zonas como el cerro Quitasol.

En abril, la administración denunció que particulares estaban ofreciendo lotes hasta por 14 millones de pesos en esa reserva ambiental y alertó sobre las amenazas que han recibido funcionarios durante los operativos de control.

Posteriormente, en mayo, las autoridades informaron que habían identificado más de 500 construcciones irregulares en el cerro Quitasol y habilitaron una línea de denuncias para combatir este fenómeno.

Con el procedimiento realizado en El Caramelo, la Alcaldía aseguró que continuará adelantando acciones para recuperar el espacio público, proteger las zonas verdes y prevenir que más familias sean víctimas de quienes comercializan ilegalmente terrenos que no pueden ser urbanizados.

Lea más: Freno a invasores: desarticulan 100 lotes en el Quitasol de Bello

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué ocurrió exactamente en el sector El Caramelo de Niquía?
La Alcaldía de Bello adelantó un operativo de control de espacio público en el que demolió cuatro viviendas construidas de forma irregular en terrenos de propiedad del municipio, ubicados en las faldas del Cerro Quitasol.
¿Había advertencias previas sobre la ilegalidad de las construcciones?
Sí. Las autoridades informaron que desde enero se venían realizando visitas de notificación, caracterización e incautación de materiales, advirtiendo a los ocupantes que no podían continuar con las obras.
¿Qué tan grave es el problema del loteo ilegal en el Cerro Quitasol?
Es una problemática de escala municipal. La Alcaldía de Bello ha identificado más de 500 construcciones irregulares en el Cerro Quitasol, donde redes ilegales han llegado a ofrecer lotes hasta por 14 millones de pesos, afectando la reserva ambiental y la seguridad de la zona.
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