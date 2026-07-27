Demuelen cuatro casas ilegales en el Cerro Quitasol tras estafa con lotes públicos en Bello

La Alcaldía de Bello realizó este lunes 27 de julio un operativo para recuperar cuatro predios ocupados ilegalmente en el sector El Caramelo, del barrio Niquía, en las faldas del cerro Quitasol.

Demolieron cuatro construcciones levantadas sobre un terreno de propiedad del municipio destinado como zona verde para uso de la comunidad.

Durante la diligencia, dos de las viviendas estaban habitadas y sus ocupantes fueron desalojados con acompañamiento institucional, mientras que una persona fue capturada luego de protagonizar un altercado con uniformados de la Policía.

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La intervención se realizó en cumplimiento de una orden policial por ocupación indebida del espacio público. Contó con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Secretaría de Inclusión, la Personería de Bello, la Dirección de Espacio Público, la Secretaría de Movilidad, la Policía Nacional y los grupos especializados Undemo y DMA.

Según explicó el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, Wber Zapata, las familias habían sido advertidas desde comienzos de este año de que los terrenos pertenecían al municipio y no podían ser ocupados.

“Unas personas inescrupulosas le vendieron a cuatro familias un lote para construir en predios que son del municipio. Desde enero les hemos venido advirtiendo que no debían hacer estas construcciones, pero hicieron caso omiso a la orden de Policía”, señaló el funcionario.

De acuerdo con la Administración Municipal, antes del operativo se realizaron visitas de caracterización de los habitantes, se incautaron materiales de construcción, se socializó la oferta institucional y se notificó a las familias sobre la imposibilidad legal de ocupar ese bien público.