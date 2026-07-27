Consulte aquí si ganó entradas para los eventos de la Feria de las Flores 2026: ya publicaron el listado oficial

Los ciudadanos que se inscribieron para obtener un pase doble a las graderías de los principales desfiles de la Feria de las Flores 2026 ya pueden consultar si fueron seleccionados. La Alcaldía de Medellín informó que desde el 24 de julio se encuentran disponibles los listados oficiales de los ganadores del sorteo, mediante el cual se asignaron 14.000 pases dobles, equivalentes a 28.000 ingresos, para disfrutar de algunos de los eventos más representativos de la tradicional celebración. Los resultados pueden consultarse a través del portal oficial www.medellin.gov.co. Además, las personas seleccionadas recibirán un mensaje de texto en el número celular registrado durante la inscripción, donde se les indicará el desfile para el cual obtuvieron las entradas.

Los pases corresponden a cuatro de los eventos más esperados de la programación oficial de la Feria de las Flores: el Desfile de Chivas y Flores, el Desfile Avenida Primavera, el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos y el tradicional Desfile de Silleteros, que este año llega a su edición número 69. Conozca: Más de 400 niños participarán en la Cabalgata Infantil de Caballitos de Palo durante la Feria de las Flores Quienes resultaron favorecidos deberán reclamar personalmente sus entradas presentando la cédula física original, ya que únicamente podrá hacerlo la persona inscrita y cuyo documento aparezca en el listado oficial. Para quienes obtuvieron boletas para los desfiles de Chivas y Flores, Avenida Primavera y Autos Clásicos y Antiguos, la entrega se realizará los 29 y 30 de julio en el Edificio Vásquez, entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m.

En el caso de quienes fueron seleccionados para asistir al 69.º Desfile de Silleteros, el proceso de entrega será los días 4 y 5 de agosto en Plaza Mayor, también en horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. La administración distrital recordó que los pases fueron asignados mediante un sorteo aleatorio entre las personas que se inscribieron entre el 20 y el 23 de julio a través del chatbot habilitado por la Alcaldía. Cada ciudadano solo podía participar una vez, por lo que los registros duplicados o con información incompleta fueron descartados. La Feria de las Flores 2026 se celebrará entre el 31 de julio y el 9 de agosto bajo el lema ”Medellín te quiere y florece para ti”, con una programación de más de 120 actividades culturales y artísticas para habitantes y visitantes. Ganadores Desfile de Autos Clásicos y Antiguos Ganadores de Chivas y Flores Ganadores Desfile Primavera Ganadores Desfile de Silleteros Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .