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“Cuando la selección tiene tantos altibajos, no se puede pensar que el proceso va bien”: Macnelly Torres sobre renovación

El exfutbolista barranquillero conversó con El Colombiano y compartió las impresiones sobre el seleccionado nacional.

  • El exfutbolista Macnelly Torres jugó 48 partidos con la Selección Colombia de mayores. Fue importante en las eliminatorias de Brasil 2014 y Rusia 2018. Foto: Juan Antonio Sánchez
    El exfutbolista Macnelly Torres jugó 48 partidos con la Selección Colombia de mayores. Fue importante en las eliminatorias de Brasil 2014 y Rusia 2018. Foto: Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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El exfutbolista barranquillero Macnelly Torres, quien el domingo tuvo su partido de despedida en el Atanasio Girardot, tiene autoridad para hablar sobre la Selección Colombia. El exvolante atlanticense disputó, en su carrera profesional, 48 partidos con el elenco Tricolor y fue importante en los procesos clasificatorios a Brasil 2014 y Rusia 2018.

Torres, por ejemplo, habilitó a Falcao García para que anotara, contra Paraguay en las eliminatorias al Mundial de Brasil, uno de los mejores goles del Tigre en la Selección: enganche de derecha y remate de zurda. También estuvo en encuentros como el que jugaron contra Ecuador y Bolivia en el camino a Rusia, en el equipo dirigido por Néstor Pékerman y asistido por Néstor Lorenzo.

Quizás, la cuenta pendiente de Torres en su carrera como futbolista fue haber sido convocado por la Selección Colombia para un Mundial. Aunque estuvo en los dos procesos a los torneos que jugó el cuadro cafetero en la segunda década de los 2000, no ingresó en el listado definitivo de elegidos en ninguna de las dos oportunidades; no obstante, sí jugó copas América.

¿Qué pinesa Macnelly Torres de la continuidad de Néstor Lorenzo en la Selección?

Por todo lo anterior, Torres es una “voz autorizada” para hablar sobre el seleccionado nacional, que fue eliminado por Suiza en los octavos de final del Mundial de Norteamérica. Sobre la presentación de La Tricolor en el torneo habló en charla con Línea de Gol del periódico El Colombiano.

“Creo que Colombia hizo cosas buenas. A Portugal le hizo un buen partido y nos hizo pensar que podía llegar lejos. Después peleó, fue aguerrida, pero hay que reconocer que en el último partido Suiza jugó mejor que Colombia. A pesar de que Colombia fue intensa, queda en duda por qué Colombia nunca cambió de esquema táctico, por qué nunca hizo algo diferente: siempre fue la misma estrategia, los mismos jugadores, los mismos cambios. Eso sí queda como para analizar y saber que se debe mejorar la capacidad de gestionar una nómina”, aseguró.

Entre tanto, “Mac”, quien conoce bien al entrenador de la Selección, Néstor Lorenzo, ratificado la semana pasada en su cargo hasta que terminen las eliminatorias al Mundial de 2030 (finales del 2029), se refirió a la renovación del técnico argentino como seleccionador nacional.

Lorenzo, quien lleva 51 partidos al frente de la Selección Colombia, de los cuales ganó 31, empató 12 y solo perdió 8, fue cuestionado por Torres. “Yo no soy muy partidario de romper procesos sin justa causa, pero siento que Colombia, después de la Copa América que perdió contra Argentina, no volvió a consolidar un nivel importante como para pensar que Lorenzo tenía que seguir. No sé en qué se basaron los dirigentes para tomar la decisión porque, cuando uno tiene una Selección que presenta tantos altibajos, no se puede pensar que el proceso va bien. Ojalá cambien muchas cosas y podamos hacer un mejor Mundial”, aseguró el jugador.

Entre tanto, el volante, que jugaba en la posición de “10” y fue compañero de James Rodríguez durante mucho tiempo en el equipo nacional manifestó que el capitán del cuadro criollo en el último Mundial aún tiene “tanque” para seguir compitiendo; pero aseguró que es necesario que encuentre estabilidad y deje de cambiar cada 5 meses de club.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿En qué instancia quedó eliminada la Selección Colombia en el Mundial de Norteamérica 2026?
Colombia cayó eliminada en los octavos de final tras perder frente a la Selección de Suiza.
¿Hasta cuándo fue ratificado Néstor Lorenzo como director técnico de Colombia?
Néstor Lorenzo fue renovado en su cargo hasta la finalización de las Eliminatorias al Mundial de 2030, proceso que culminará a finales de 2029.
¿Qué opina Macnelly Torres sobre la continuidad de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia?
Torres cuestionó la renovación del técnico argumentando que el equipo presentó altibajos y no volvió a consolidar un nivel óptimo tras la final de la Copa América perdida contra Argentina.
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