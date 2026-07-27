“Cuando la selección tiene tantos altibajos, no se puede pensar que el proceso va bien”: Macnelly Torres sobre renovación

Quizás, la cuenta pendiente de Torres en su carrera como futbolista fue haber sido convocado por la Selección Colombia para un Mundial. Aunque estuvo en los dos procesos a los torneos que jugó el cuadro cafetero en la segunda década de los 2000, no ingresó en el listado definitivo de elegidos en ninguna de las dos oportunidades; no obstante, sí jugó copas América.

¿Qué pinesa Macnelly Torres de la continuidad de Néstor Lorenzo en la Selección?

Por todo lo anterior, Torres es una “voz autorizada” para hablar sobre el seleccionado nacional, que fue eliminado por Suiza en los octavos de final del Mundial de Norteamérica. Sobre la presentación de La Tricolor en el torneo habló en charla con Línea de Gol del periódico El Colombiano. “Creo que Colombia hizo cosas buenas. A Portugal le hizo un buen partido y nos hizo pensar que podía llegar lejos. Después peleó, fue aguerrida, pero hay que reconocer que en el último partido Suiza jugó mejor que Colombia. A pesar de que Colombia fue intensa, queda en duda por qué Colombia nunca cambió de esquema táctico, por qué nunca hizo algo diferente: siempre fue la misma estrategia, los mismos jugadores, los mismos cambios. Eso sí queda como para analizar y saber que se debe mejorar la capacidad de gestionar una nómina”, aseguró.

Entre tanto, “Mac”, quien conoce bien al entrenador de la Selección, Néstor Lorenzo, ratificado la semana pasada en su cargo hasta que terminen las eliminatorias al Mundial de 2030 (finales del 2029), se refirió a la renovación del técnico argentino como seleccionador nacional. Lorenzo, quien lleva 51 partidos al frente de la Selección Colombia, de los cuales ganó 31, empató 12 y solo perdió 8, fue cuestionado por Torres. “Yo no soy muy partidario de romper procesos sin justa causa, pero siento que Colombia, después de la Copa América que perdió contra Argentina, no volvió a consolidar un nivel importante como para pensar que Lorenzo tenía que seguir. No sé en qué se basaron los dirigentes para tomar la decisión porque, cuando uno tiene una Selección que presenta tantos altibajos, no se puede pensar que el proceso va bien. Ojalá cambien muchas cosas y podamos hacer un mejor Mundial”, aseguró el jugador.

Entre tanto, el volante, que jugaba en la posición de “10” y fue compañero de James Rodríguez durante mucho tiempo en el equipo nacional manifestó que el capitán del cuadro criollo en el último Mundial aún tiene “tanque” para seguir compitiendo; pero aseguró que es necesario que encuentre estabilidad y deje de cambiar cada 5 meses de club. Bloque de preguntas y respuestas: