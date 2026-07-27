Más de 20 capos extranjeros han caído en Colombia entre 2025 y 2026, ¿quiénes son?

Más de 20 capos del narcotráfico extranjeros han caído en diferentes ciudades colombianas entre 2024 y 2025. Según un informe de empalme entre el gobierno Petro y el gobierno De la Espriella, revelado por Caracol Radio, las organizaciones delictivas de las que hacen parte estos narcotraficantes no necesariamente instalarían estructuras armadas propias en Colombia. En diferentes casos, enviarían emisarios encargados de negociar directamente la compra de cocaína, coordinar temas logísticos como almacenamiento y transporte, y establecer alianzas con organizaciones criminales locales, ¿a dónde los han enviado?. Las capturas de estos cabecillas se han presentado en diferentes ciudades del país como Medellín, Rionegro, Pereira, Barranquilla, Cartagena, Bogotá y Tunja. Varios eran requeridos por mecanismos de cooperación internacional, como las notificaciones rojas de Interpol.

Capturados en Bogotá

En este tiempo fueron detenidos en Bogotá “Vinicio”, de Ecuador; “Muldor”, “Azmi” y “El Turco”, de Turquía —original el apodo del último—; “Peppe”, de Italia; “Alen”, de Nigeria y “Pierre”, de Francia. Pero en la capital cayó un “peso pesado” el pasado mes de junio. Se trata de alias Javi, máximo cabecilla de la banda “Los Choneros”, quien era uno de los delincuentes más buscados en Ecuador. Es hermano de alias Fito, un nombre ya conocido en Colombia, hoy extraditado en Estados Unidos. Cabe recordar que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha sugerido que supuestamente el presidente Gustavo Petro podría tener vínculos “directos o indirectos con el narcotráfico”. Ante esto, Petro negó conocer a “Fito” y afirmó que nunca ha tenido contacto con él ni su entorno, en un choque que se dio entre los mandatarios en abril de este año. “No conozco al tal Fito ni a sus amigos. Solo he ido a Ecuador para asistir a la posesión de sus presidentes”, escribió en su cuenta de X. Le puede interesar: Capturan en El Dorado a falso piloto con droga pegada al cuerpo, ¿ a dónde iba?

Redes en Antioquia

El caso más reciente en Antioquia es el del canadiense Arif Jhuman, quien es investigado por narcotráfico y tráfico de armas en su país y en Estados Unidos. Lo capturaron a principios de julio en un gimnasio de El Poblado, en Medellín. Otros casos de 2025 se dieron en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro. Se capturó a Nabil Abida, alias Nabil, ciudadano francés requerido por las autoridades de ese país. Llegó a Colombia desde París y fue ubicado mediante los mecanismos de Interpol. Abida es descendiente de argelinos y lo llevaban investigando por más de diez años porque, como empresario en Francia y Serbia, habría aprovechado para servir de enlace a estructuras mafiosas del país balcánico y de España para el envío de cocaína desde Suramérica, principalmente desde Colombia, razón por la que eran frecuentes sus viajes al país. Cuando los funcionarios de Migración Colombia, ya con toda la información previa de este extranjero, se le acercaron, se presentó como un empresario que llegaba desde Belgrado, Serbia, que venía a hacer negocios a la ciudad. En ese aeropuerto se detuvo, a su vez, a Sofyan Ben Hamdane, alias Ben, otro francés al que las autoridades nacionales requerían por narcotráfico; y a alias Homero, oriundo de Panamá. En Medellín también cayeron “Comanche”, de Panamá, y “Lacoma”, de España.

De gira por el Caribe

En 2025 también se capturó en Cartagena a alias Dollarino, un italiano que lideraba el Sistema Mafioso Lombardo, el cual está conformado por las mafias Camorra, Cosa Nostra y ‘Ndrangheta. También era el responsable del envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Europa, los cuales salían de Colombia, Panamá y Brasil. En febrero de este año se capturó en Santa Marta a Luis “Cucaracho” Páez Cordero, cabecilla del Tren de Aragua. Tenía circular roja por narcotráfico y otros cargos criminales. Y Lorenzo Meneghetti, “Lorenzo”, uno de los narcos más buscados en Italia, cayó en enero en Ciénaga, Magdalena. En cuanto a otras ciudades, en Cali agarraron a “Fedi”, de Italia, y “Mirla”, de Ecuador; mientras en Pereira a “Mou”, belga, y en Tunja al albanés Petrit Papuchi. Le puede interesar: Canadiense capturado en gimnasio de El Tesoro, Medellín, tendría vínculos con británicos detenidos el año pasado

Lo que vendría con el gobierno electo

Ante esto, el gobierno electo de Abelardo de la Espriella ha dicho que continuará la lucha contra el crimen organizado y trasnacional. Ya afirmaron que harán parte del “Escudo de las Américas”, un grupo para la seguridad nacional propuesta por la administración de Donald Trump con países aliados en Latinoamérica. Falta ver si la alianza va más allá de la foto y pasa a los resultados. La cercanía no solo pinta con los gringos. Por cercanía ideológica entre los presidentes, parece que habrá cooperación estrecha con los gobiernos de Noboa en Ecuador, José Raúl Mulino en Panamá y Keiko Fujimori en Perú. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de Preguntas Frecuentes (FAQ)