Inició el desmonte de parte de la tribuna del estadio de Rionegro

Mientras se desarrollan las labores de intervención, la comunidad podrá usar la red de ciclorutas y los tramos viales habilitados para actividades saludables

  Grúas pesadas se encargan del desmonte de la estructura del estadio de Rionegro. FOTO: Cortesía Alcaldía de Rionegro.
    Grúas pesadas se encargan del desmonte de la estructura del estadio de Rionegro. FOTO: Cortesía Alcaldía de Rionegro.
El Colombiano
El Colombiano
11 de noviembre de 2025
bookmark

La Alcaldía de Rionegro anunció el retiro de la estructura metálica y la cubierta de la tribuna occidental del icónico estadio Alberto Grisales de este municipio.

Según detalló la administración local –por medio del Instituto de Educación Física, Deporte y Recreación (IMER)– esta medida busca garantizar la seguridad de los usuarios y avanzar hacia una recuperación integral del emblemático escenario deportivo.

Según se detalló, durante las visitas técnicas de inspección a diferentes escenarios deportivos como el Estadio Alberto Grisales, se identificó puntualmente en este la necesidad de intervenir la tribuna occidental.

Las inspecciones evidenciaron afectaciones estructurales en las graderías, presencia de humedades generalizadas y deterioro en la cubierta, lo que llevó a implementar medidas preventivas como cierres parciales y restricciones de acceso desde abril de 2023, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los usuarios.

Si bien dicho proceso había dado inicio en 2022, a raíz de las recomendaciones y conceptos emitidos por el Ministerio del Deporte, la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y el IMER, el punto culmen del proceso arrancó con el retiro de la estructura metálica y cubierta de la tribuna occidental.

“Este procedimiento permite avanzar hacia una recuperación responsable y planificada del espacio, asegurando que las futuras adecuaciones respondan a estándares técnicos y de calidad que dignifiquen la experiencia deportiva y recreativa en el municipio”, añadió la Alcaldía en un comunicado.

Según las autoridades rionegreras, la intervención que hoy se adelanta en la tribuna no solo responde a una necesidad técnica, sino que busca preservar y proyectar un patrimonio deportivo de los rionegreros.

Mientras se desarrollan las labores de intervención, la comunidad podrá usar la red de ciclorutas y los tramos viales habilitados para actividades saludables –así como las Vías Activas del Bienestar VAB– para hacer ejercicio mientras se termina el desmonte.

Para la alcaldía la recuperación del estadio Alberto Grisales es necesaria, pues este además de ser uno de los principales símbolos de crecimiento deportivo en el municipio, esencial en la formación de jóvenes talentos, también es la tarima principal para la realización de eventos de Rionegro.

