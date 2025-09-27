Más de 80 personas desplazadas por combates entre Clan del Golfo y Eln en Tarazá

En el municipio de Tarazá, Antioquia, 28 familias —unas 89 personas— fueron desplazadas de la vereda Doradas Altas, tras los combates entre integrantes del Clan del Golfo y el Eln. Las familias fueron evacuadas con apoyo de la fuerza pública hacia los cascos urbanos de Tarazá y Cáceres, donde actualmente reciben atención bajo los protocolos humanitarios. El alcalde de Tarazá, Yomer Fabián Álvarez, pidió mayor presencia estatal: “Doradas Altas y todo ese sector necesitan paz; al Gobierno nacional, el acompañamiento con la fuerza pública y la inversión social”.

Ejército despliega tropas en Antioquia y sur de Bolívar

El comandante del Ejército Nacional, mayor general Erik Rodríguez Aparicio, informó que ya se desplegaron tropas de la Brigada 11 y de la Fuerza de Despliegue Rápido en Tarazá, así como de la Brigada 19 en el sur de Bolívar, para enfrentar las confrontaciones armadas. Entérese: Confinamiento forzado aumentó 488% el año pasado en Antioquia, según Acnur Rodríguez explicó que la disputa entre grupos ilegales responde al control de la riqueza minera en el denominado “cinturón aurífero”, que se extiende desde el sur de Bolívar hasta municipios antioqueños como San Pablo, Cáceres y El Bagre.

¿Cuántos casos de desplazamientos forzados van en Antioquia este año?