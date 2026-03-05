Niño de cuatro años murió tras caer a una lavadora en una casa de Bello, Antioquia

A las urgencias pediátricas del Hospital Marco Fidel Suárez, de Bello, llegó una mujer con su hijo de cuatro años en sus brazos. Cuando le preguntaron qué había ocurrido, ella manifestó que su pequeño se había caído a la lavadora y se había ahogado.
Los hechos se registraron a las 10:30 de la mañana de este jueves en el barrio Las Vegas, de Bello, luego de que la madre viera que su pequeño hijo se había caído accidentalmente a este electrodoméstico mientras ella se encontraba trabajando en un taller de confecciones que funcionaba dentro de la vivienda.