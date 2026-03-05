Niño de cuatro años murió tras caer a una lavadora en una casa de Bello, Antioquia

Los hechos se registraron a las 10:30 de la mañana de este jueves en el barrio Las Vegas, de Bello, luego de que la madre viera que su pequeño hijo se había caído accidentalmente a este electrodoméstico mientras ella se encontraba trabajando en un taller de confecciones que funcionaba dentro de la vivienda.

A las urgencias pediátricas del Hospital Marco Fidel Suárez, de Bello, llegó una mujer con su hijo de cuatro años en sus brazos. Cuando le preguntaron qué había ocurrido, ella manifestó que su pequeño se había caído a la lavadora y se había ahogado.

Como pudo, lo sacó del agua y en un vehículo particular, con el apoyo de los vecinos lo llevó a este centro asistencial, en la sede de Niquía, para que intentaran salvarle la vida, pero debido al tiempo que estuvo en el agua, falleció.

De acuerdo con el reporte policial, la progenitora del menor, identificado como Thiago Guisao Cortés, le había dado el desayuno y luego lo baño. Tras alistarlo, se dispuso a trabajar en la máquina de confecciones.

En medio de este descuido, tanto de ella como de las dos tías que también se encontraban trabajando en este espacio, ocurrió el accidente y solo se percató de lo ocurrido porque no sentía a su hijo hacer bulla por la casa.

Por esta razón decidió buscarlo por toda la casa hasta que lo encontró sumergido dentro de la lavadora, de acuerdo con la información entregada por las autoridades.

Los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección al cuerpo sin vida de este pequeño y en el reporte policial señalaron que había muerto por ahogamiento.

Su cuerpo será trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, en Medellín, para establecer plenamente las causas de este fallecimiento.