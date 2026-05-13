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Horror en Ibagué: niña habría sido encadenada y abusada durante 10 años por su madre y padrastro

Producto de esos hechos, la menor habría quedado embarazada y, por ende, obligada a abortar en dos oportunidades. Así fue el aterrador caso.

  • Desde los 8 años una niña era abusada sexualmente en Ibagué. Foto: Policía
    Desde los 8 años una niña era abusada sexualmente en Ibagué. Foto: Policía
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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La Fiscalía General de la Nación anunció la judicialización de una pareja que es señalada de abusar sexualmente y someter a tratos crueles a una menor de edad en Ibagué.

Los procesados fueron identificados como Jhonathan David Pineda, alias ‘El Padrastro’, y Edid Duarte Fuentes, madre de la víctima. Según el ente acusador, los hechos de terror se prolongaron durante casi una década.

Lea también: Hombre fue condenado a 16 años por abusar de su propia hijastra en Arboletes

Las investigaciones han indicado que los presuntos abusos comenzaron en el segundo semestre de 2016, cuando la víctima tenía apenas ocho años de edad, y se extendieron hasta el año 2025. En ese tiempo, el padrastro habría agredido sexualmente a la menor de manera recurrente, grabando los vejámenes en video para chantajearla y generarle vergüenza.

Por el lado de la madre, al parecer no solo habría permitido estos actos, sino que presuntamente participó activamente en los tratos crueles. Según el material probatorio, la niña era encadenada y atada con cuerdas y candados cada vez que los agresores se enteraban de que tenía amigos o para evitar que escapara.

Adicional a estos tratos, evidencias recogidas por los investigadores indicarían que, producto de esos abusos sexuales, la menor de edad quedó embarazada y fue obligada a abortar en dos oportunidades sin recibir asistencia médica, algo que habría puesto en grave riesgo su integridad física y salud emocional.

La víctima era mantenida desnuda, inmovilizada y aislada durante días, negándole alimentos, agua y descanso. Además de ser golpeada con puños y objetos, se denunció que sufrió quemaduras químicas provocadas con hipoclorito.

Sobre el caso, un fiscal de la Unidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó a la pareja los delitos de acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años, pornografía con personas menores de 18 años, tortura agravada, violencia intrafamiliar agravada, aborto sin consentimiento e inducción al suicidio.

Por el momento, los acusados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. La pareja no aceptó los cargos imputados.

Siga leyendo: Más de 3.700 menores de edad han sido víctimas de violencia sexual en 2026

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