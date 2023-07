El joven recibió varias llamadas intimidatorias y recurrió a las autoridades. En diálogo con Caracol Radio comentó que tuvo que salir de la vereda por seguridad y lamentó que su caso no es el único; comentó que en las últimas semanas son por lo menos 10 personas las que han tenido que salir del territorio y refugiarse en otros lugares para salvar sus vidas.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, dijo que el alcalde de Ituango tiene el respaldo de la Gobernación. El mandatario hizo énfasis en que esta situación no es nueva, sino que lleva agravándose desde hace por lo menos seis meses. Una vez más, cargó contra la paz total del Gobierno Nacional: “Todo esto es producto de la improvisación del proceso de paz total, de los ceses al fuego mal diseñados, que lo que han producido es una escalada de inseguridad. Estamos viendo cosas que no se veían hace 15 o 20 años, esto del alcalde de Ituango no sucedía hace 15 o 20 años”.

La teoría de Gaviria es que los grupos están creciendo en los territorios, en buena medida porque el accionar de las fuerzas armadas del Estado ha disminuido. “La solicitud al Gobierno es que atienda el clamor de los ciudadanos, que ese incremento de la inseguridad es real. Amenazas a un alcalde, que tenga que despachar desde la capital, ¿hace cuánto no se veía eso?”, cuestionó Gaviria.