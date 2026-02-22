Después de su debut con Palmeiras, Jhon Arias tendrá “prueba de fuego” contra Fluminense

Pasaron 219 días para que el atacante chocoano Jhon Arias volviera a jugar en Brasil. El 17 de julio de 2025 estuvo en la derrota 0-2 de Fluminense contra Cruzeiro por el Brasileirao. El 21 de febrero de 2026, después de ir a cumplir, sin mucho eco, su sueño de jugar en el balompié europeo, el colombiano estuvo en un encuentro del torneo Paulista. Arias ingresó a la cancha al minuto 78 del encuentro entre Palmeiras –su nuevo club– y Capivariano, válido por los cuartos de final del campeonato regional de Sao Paulo. El elenco verde se impuso 4-0 con anotaciones de Vítor Roque, Andreas Pereira y Ramón Sosa.

El criollo, tercera contratación más alta en la historia del fútbol brasileño (pagaron 25 millones por su ficha), mostró destellos de su mejor versión. Cuando iban 90 minutos, le cometieron una falta dentro del área, después de un enganche sutil, que terminó en penalti a favor de su equipo.

“La noche contó con el debut de Jhon Arias. Esto es solo el comienzo”, posteó el Palmeiras en su cuenta de X. El atacante colombiano viene de jugar 26 partidos en Inglaterra con Wolverhampton. Sin embargo, en esos encuentros solo anotó dos goles y dio una asistencia. En Brasil, donde lo comparan con Pelé, buscará llegar en su mejor nivel para unirse a Luis Suárez, Luis Díaz y James Rodríguez (quien no jugó con Minnesota United), a la Selección Colombia que disputará el Mundial 2026.

El futbolista colombiano cayó bien en su equipo. El entrenador Aberl Ferreira, que inicialmente se mostró reticente al fichaje del chocoano, aseguró que “agradezco al presidente por contratar a un jugador de este calibre. Eso es lo más importante para mí; ya he dicho que no juego con 11 jugadores. Este dolor de cabeza es para mí, tener dos jugadores de un nivel tan alto (el otro es Allan). Estoy muy contento por eso”, aseguró.