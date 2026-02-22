x

Video | “Como ríos de agua viva”: desbordamientos en Manrique tras fuerte aguacero en Medellín

Según el Dagrd, no se reportan afectaciones graves por las lluvias en la ciudad. Conozca más detalles.

  • Así se inundaron las calles de Manrique Oriental producto de las fuertes lluvias en Medellín. FOTO Denuncias Antioquia.
    Así se inundaron las calles de Manrique Oriental producto de las fuertes lluvias en Medellín. FOTO Denuncias Antioquia.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 3 horas
Ya casi se aproxima el cierre de febrero y las lluvias no cesan en Medellín; al contrario, continúan reportándose emergencias en diferentes puntos de la capital antioqueña. Tras las fuertes precipitaciones de la tarde de este domingo 22 de febrero, uno de los sectores afectados fue Manrique Oriental parte alta, en Versalles 2.

Fue tanta el agua que cayó que las calles se inundaron por completo; es como si en vez de vías hubiera quebradas en medio de las viviendas, en las que los vecinos de la zona no tuvieron más alternativa que resguardarse hasta que la intensidad del aguacero disminuyera.

A través de un video ciudadano que fue grabado desde uno de los balcones de las casas, se puede observar lo rápido que corre el agua por el pavimento. Incluso, en otra toma, se aprecia cómo el conductor de un bus del sistema integrado del Metro, ante lo pendiente de la vía y las condiciones de la misma, desciende con el vehículo lo más despacio posible, todo para evitar un accidente.

Video cortesía de Denuncias Antioquia.

Hasta el momento, pese al desbordamiento en Manrique y según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres Dagrd, en la línea de emergencias 123 no se ha generado ningún reporte de afectaciones por lluvias en Medellín en lo que va del día, sin embargo, la entidad se mantiene alerta ante posibles novedades.

El tirar residuos a las quebradas también genera desbordamientos

En esta temporada de lluvias que azota a Medellín, Antioquia y diferentes regiones del país, es muy factible que las quebradas se desborden y se produzcan emergencias. Esto pasa por la cantidad de agua que cae en tan poco tiempo, y cuando hay escombros o basura que bloquean los caudales la situación puede tornarse aún más crítica. Es por eso que el llamado a la comunidad es de abstenerse a tirar residuos a las quebradas, sin embargo, algunos hacen caso omiso.

Así sucedió el pasado fin de semana en la comuna 2 Santa Cruz, más exactamente en la quebrada La Rosa que queda justo al frente a la cancha de arenilla La Encocada. Por medio de un video ciudadano, se ve cómo diferentes personas tiran los escombros sin inmutarse, un hecho que indignó a los vecinos del sector y generó un gran disgusto.

La grabación no tardó en hacerse viral en redes sociales, tanto, que llegó a manos de la administración municipal, por lo que se alertó de manera inmediata a las autoridades para proceder con las sanciones correspondientes. Por su parte, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, se pronunció al respecto, y rechazó de manera contundente los actos.

“Ojo pues a esta irresponsabilidad, y después preguntan por qué ocurren los desastres. Nos la pasamos todo el tiempo limpiando las quebradas, sacando colchones, escaparates, bicicletas, inodoros, todo lo que a la gente ya no le sirve lo tira a las quebradas. Ya están ubicadas estas personas, se pusieron unos comparendos, y la inspección hará verificación completa de la obra con rigurosidad en temas ambientales”, dijo el mandatario.

