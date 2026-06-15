Disidencias de las Farc están a la ofensiva en Antioquia en plena época electoral

Las disidencias de las Farc están protagonizando una peligrosa arremetida en Antioquia. Durante el último mes, y en plena época de elecciones, múltiples acciones terroristas han sembrado la zozobra entre los habitantes de distintos municipios.
En medio de una guerra por controlar el territorio, varias estructuras bajo la sombrilla del Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf) han emprendido una ofensiva violenta contra la Fuerza Pública y otros grupos rivales, la cual también ha dejado víctimas entre la población civil.
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Una de las disputas más complejas tiene como teatro las subregiones del Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño, claves por las rentas asociadas a la minería ilegal y el narcotráfico. Allí, el Frente 4, liderado por alias Jhon Fiera y que también tiene presencia en otros municipios de Bolívar, ha emprendido numerosas acciones para intimidar a la población.