Revelan las identidades de los otros cinco capturados junto a alias Chalá en Tolima

La noche del 12 de junio, en el peaje de Flandes, Tolima, en un operativo de la Policía Nacional, la Dijín y la Policía de Tolima detuvieron a seis personas a bordo de una camioneta Toyota. Entre los capturados estaba Jhon Edinson Chala Torrejano, alias ‘Víctor Chalá’, señalado como el hombre que torturó y asesinó al periodista Mateo Pérez Rueda el pasado 7 de mayo en el municipio de Briceño, norte de Antioquia. En el operativo también se registraron cuatro armas de fuego, más de 100 cartuchos, ocho proveedores, siete teléfonos celulares de alta gama, una camioneta y 33 millones de pesos en efectivo fueron incautados durante la diligencia. Las capturas se produjeron en cumplimiento de una orden judicial por terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado.

¿Quién es alias ‘Víctor Chalá’?

Según el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, Chala Torrejano es integrante de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc, al servicio de alias ‘Calarcá’, y acumula una trayectoria criminal de más de 10 años. Las autoridades lo señalan no solo del homicidio del periodista Pérez Rueda, sino también de acciones terroristas en Briceño, asesinatos de firmantes de paz y homicidios de líderes de derechos humanos. Además, lo identifican como mano derecha de alias ‘Primo Gay’, un peligroso cabecilla por cuya captura hay una recompensa de hasta 640 millones de pesos. Tras el crimen del comunicador, las autoridades rastrearon sus movimientos. Las investigaciones indicaron que Chalá intentaba refugiarse en el sur del país para continuar con sus actividades de extorsión y violencia.

Captura de alias Chalá.

Los cinco capturados junto a Chalá: quiénes son y qué llevaban

Junto al alias ‘Víctor Chalá’ fueron retenidas otras cinco personas. Las autoridades ya cuentan con sus identidades y los objetos incautados a cada uno permiten trazar el perfil del grupo. Luis Felipe Morales Cataño: al momento de su captura portaba un teléfono celular Honor 200 Pro. Su papel dentro del grupo está siendo investigado. Óscar Javier Antolínez: llevaba una pistola Jericho 941 calibre 9 milímetros, dos proveedores con 18 cartuchos y un iPhone 15 Pro Max. La presencia de un arma de este tipo lo sitúa en el componente armado de la operación. César Augusto Lara Alvarado: portaba una pistola Córdoba Estándar calibre 9 milímetros, dos proveedores con 17 cartuchos y un iPhone 11. Otro eslabón armado dentro del grupo capturado. Jhon Edinson Chala Torrejano, alias ‘Víctor Chalá’: el cabecilla del grupo llevaba consigo una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros, dos proveedores con 30 cartuchos, un iPhone 17 Pro Max y un iPhone 14 Pro Max. El arsenal y los teléfonos de alta gama reflejan el nivel de mando que le atribuyen las autoridades dentro de la estructura armada. Diego Alejandro Bernal Hernández: portaba un iPhone 17 Pro. Al igual que Morales Cataño, su vínculo directo con las disidencias está siendo verificado. Wilfredo Hernández Botina: llevaba un teléfono celular OPPO. En la parte trasera del vehículo donde se movilizaba el grupo fue hallada una segunda pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros, dos proveedores con 30 cartuchos, 20 cartuchos adicionales calibre 9 milímetros y los 33 millones de pesos en efectivo. Conozca aquí: “Ahora no lo vaya a soltar”: el fuerte mensaje de Rendón a Petro tras la captura de alias Chalá

Caracol Radio reveló que las autoridades avanzan en verificaciones para establecer la relación exacta de todos los ocupantes de la camioneta Toyota con alias ‘Víctor Chalá’. Algunos de los capturados no estarían identificados como miembros activos de las disidencias de las Farc, sino como empresarios y civiles.

Una captura que el Gobierno enmarca en la lucha por los periodistas

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, calificó la operación en términos contundentes: “No hay crimen impune”. El funcionario destacó que esta captura se suma a las realizadas en Cúcuta por el homicidio del periodista Cristian Herrera, y envía un mensaje directo a quienes atenten contra comunicadores, líderes sociales y civiles. “Todo aquel que atente contra nuestros periodistas, líderes sociales o la población civil será perseguido sin descanso y enfrentará todo el peso de la ley”, dijo el ministro. El periodista Mateo Pérez Rueda fue torturado y asesinado el 7 de mayo de 2026 en Briceño, municipio del norte de Antioquia que ha sido escenario recurrente de violencia por parte del Frente 36. Su muerte generó una reacción inmediata de las autoridades y desencadenó el operativo de inteligencia que terminó con la captura de alias ‘Chalá’ más de un mes después, a más de 300 kilómetros del lugar del crimen.

Alias Chalá.