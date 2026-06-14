MinDefensa entrega detalles de la captura de alias Chalá: “El Frente 36 está cada vez más fragmentado”

Mientras huía en una camioneta blindada en dirección al Caquetá, agentes de la Policía sorprendieron a uno de los hombres más buscados de las disidencias de las Farc en Antioquia, señalado de ordenar el asesinato del joven estudiante y periodista Mateo Pérez.
La captura fue el resultado de un cerco que la Fuerza Pública lanzó sobre el Frente 36 y que intensificó en las últimas semanas, obligando a quien se perfilaba como el nuevo cabecilla de esa estructura a huir del departamento.
En una breve entrevista con EL COLOMBIANO, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló sobre el operativo realizado durante la noche de este viernes y se refirió a la situación de seguridad en el departamento.
Lea más: “Ahora no lo vaya a soltar”: el fuerte mensaje de Rendón a Petro tras la captura de alias Chalá