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Disidencias de las Farc quemaron dos viviendas y secuestraron a cuatro personas en Remedios, Antioquia

La incursión armada ocurrió en una finca de la vereda Las Camelias, donde hombres identificados como integrantes del frente cuarto de las disidencias de las Farc incendiaron dos viviendas y secuestraron a cuatro personas.

  • Las autoridades adelantan operativos de búsqueda en zona rural de Remedios tras el secuestro de cuatro personas y la quema de dos viviendas atribuida a las disidencias de las Farc. FOTO: Redes sociales.
    Las autoridades adelantan operativos de búsqueda en zona rural de Remedios tras el secuestro de cuatro personas y la quema de dos viviendas atribuida a las disidencias de las Farc. FOTO: Redes sociales.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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Las autoridades de Antioquia mantienen la alerta por una nueva acción violenta atribuida a las disidencias de las Farc en el Nordeste del departamento. El hecho ocurrió en una finca ubicada en la vereda Las Camelias, zona rural del municipio de Remedios, donde hombres armados irrumpieron en las instalaciones, incendiaron dos viviendas y secuestraron a cuatro personas.

De acuerdo con la información preliminar, los responsables portaban brazaletes alusivos al frente cuarto de las disidencias comandadas por alias Calarcá. Entre las víctimas se encuentran los esposos Efraín de Jesús Botero Mejía y Rocío Silva, además de dos trabajadores de la finca.

Antes de abandonar el lugar, los hombres armados realizaron grafitis con mensajes relacionados con esa estructura ilegal y dejaron seis cilindros marcados con consignas de la organización, lo que aumentó la preocupación de los habitantes de la zona por la presencia y expansión de grupos armados.

Tras conocerse la situación, las autoridades desplegaron operativos de seguridad y búsqueda para intentar dar con el paradero de los secuestrados y reforzar la presencia institucional en el área.

Conozca: Golpe al Frente 36: capturaron a alias ‘Mono Milicio’, principal explosivista y hombre de confianza de alias ‘Primo Gay’

Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz, advirtió que estos hechos podrían estar relacionados con una reconfiguración de los actores armados en el Nordeste antioqueño, un fenómeno que, según explicó, podría derivar en nuevos enfrentamientos y poner en mayor riesgo a la población civil.

“El Gobierno nacional, la Gobernación de Antioquia y las autoridades locales deben articular acciones para proteger a las comunidades que están quedando en medio de estas disputas”, señaló.

La situación se agravó cuando uno de los hijos de la pareja secuestrada informó a las autoridades que recibió una llamada de los presuntos captores.

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Según denunció, le exigieron 60 millones de pesos para liberar a sus familiares. Sin embargo, manifestó que no cuenta con los recursos económicos para atender la exigencia. Mientras tanto, continúa la búsqueda de las cuatro personas retenidas.

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